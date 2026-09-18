Reality ’A Fazenda 18’ estreou nesta segunda-feira - Divulgação

Reality ’A Fazenda 18’ estreou nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 18/09/2026 11:58 | Atualizado 18/09/2026 12:05

O público votou e decidiu, nesta quinta-feira (17), que todos os 'visitantes' da "Fazenda 18" , da Record, farão parte do elenco oficial da temporada. Ao receberem a notícia da apresentadora, Adriane Galisteu, Ana Bruna, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan celebraram.

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"O Brasil quis assim. E é real e oficial. Os quatro vão ficar, é inacreditável o que aconteceu nessa votação. Parabéns Giovanna, Ana, Renê e Igor. É real e oficial. A partir de agora temos nosso time completo", anunciou Galisteu. Os peões comemoraram com aplausos e gritos. A opção para todos os 'visitantes' integrarem a edição recebeu 52,79% dos votos.

Críticas de internautas

Nas redes sociais, internautas criticaram a decisão. "Ridículo isso, ainda bem que nem perdi meu tempo votando", disparou uma usuária do Instagram. "Não gostei, queria só a Giovanna", rebateu um seguidor. "Que votação sem noção", detonou um telespectador. "Para que votação se todos ficaram?", questionou outra pessoa. "[O] Brasil não quis isso, não! Era somente a Giovanna", opinou mais alguém.

'A Fazenda 18'

"A Fazenda 18" estreou nesta segunda-feira (14) com a revelação dos novos peões. Mônica Fonseca, Eduarda Brawn, Murilo Dias, Catherine Bascoy, Sérgio Hondjakoff, Adryana Ribeiro, Maíra Charken, Darlin Ferrattry, Alfredo Amaral, Ariela Carasso, Daniel Erthal, Franciele Grossi, Mayk Leão, Thaíde, Stephanie Gomes, Tina Calamba, Jônatas Faro, Gabriel Torres, Rikardo Negro, Lucas Bissoli, Jottapê e Renata Del Bianco também fazem parte do reality rural. A edição 18 conta com um prêmio histórico de R$ 2,5 milhões.

Fogo no feno!

"Eu não brinquei com você. Eu estava aqui fazendo a minha parada e você veio 'tuntutu' na minha cara. E tá tudo bem. Se você não quer brincar, eu não quero brincar e tá tudo bem", disse a rainha de bateria da União da Ilha. "Chata para c*ralho!", rebateu Giovanna, na ocasião.