Eliana visita Taís Araujo, Lázaro Ramos e tio Silvinho no ’Em Família’ - TV Globo / Angélica Goudinho

Eliana visita Taís Araujo, Lázaro Ramos e tio Silvinho no ’Em Família’TV Globo / Angélica Goudinho

Publicado 18/09/2026 12:28

No programa "Em Família", da TV Globo, deste domingo (20), Eliana visita Taís Araujo na casa de Silvinho, tia da atriz, no Rio. Em meio a histórias de família, as duas conversam sobre carreira e a nova personagem da artista, a rainha Menemi, na novela "A Nobreza do Amor"

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A visita leva Eliana e o público a conhecer um pouco mais do afeto da sobrinha e tio, que a acompanha desde a infância. Taís, inclusive, já encantou o público ao mostrar nas redes a relação próxima com o tio Silvinho.

A apresentadora participa de uma roda de samba ao lado da família. O encontro ganha ainda presenças inesperadas: Xande de Pilares, amigo de longa data de Silvinho, e Lázaro Ramos, marido de Taís, acompanhando dos atores Duda Santos e Paulo Lessa. O trio também integra o folhetim que ocupa a faixa das 18h da emissora.

No palco

Já no palco da atração, Priscilla e a dupla Guilherme & Benuto são os convidados. A cantora apresenta "Nossa Lugar", faixa do seu novo projeto, "Eco", e conversa com a apresentadora sobre a trajetória na música. A dupla sertaneja, por sua vez, recorda momentos da carreira e apresentam sucessos como, "Eu Duvido" e "Três Batidas".

Os convidados também se envolvem em uma surpresa preparada para o jovem Gabriel Lucas, de Matipó, Minas Gerais. Ele concilia os estudos de odontologia com o trabalho de vendedor para pagar a faculdade, sem deixar de lado a paixão pela música.

A história de Gabriel chega ao palco pelas mãos de sua mãe, Dona Divina, que acompanha de perto o talento do filho para a música, e é uma de suas principais incentivadoras. Entre as aulas da faculdade e o trabalho nas ruas como vendedor, ele encontra tempo para alimentar o desejo de seguir carreira artística. Ele conta a Eliana como concilia as diferentes jornadas e os desafios para não abrir mão do sonho.



No programa, o estudante mostra o talento em uma apresentação de "Um Mundo Ideal", trilha da animação "Aladdin". O jovem, no entanto, não sabe que sua participação reserva uma surpresa preparada por Priscilla e Benuto, que acompanha a apresentação ao violino.

