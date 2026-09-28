Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em ’Quem ama, cuida’Reprodução TV Globo

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Karilayn Areias
A revelação de que Adriana (Letícia Colin) é a nova sócia da A. Brandão Joias movimentou os fãs de "Quem Ama Cuida" nesta segunda-feira (28). A personagem já havia comprado a participação de Ulisses (Alexandre Borges) no negócio, mas manteve a informação em segredo. Agora, ela decidiu revelar a novidade diante dos integrantes da família Brandão durante um evento em homenagem a Arthur (Antonio Fagundes). Veja:


A sequência rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente pela maneira como a personagem foi apresentada. Espectadores elogiaram a direção de Amora Mautner, a trilha sonora e a construção da entrada de Adriana, que surgiu diante dos personagens sem que eles soubessem previamente de sua nova posição na empresa.

"A música clássica ao fundo, o facecard da Adriana, as reações dos inimigos, a direção impecável de Amora Mautner. Isso é novela em seu estado mais puro!", escreveu um internauta no X.

Outro espectador chamou atenção para um detalhe da cena envolvendo Pilar (Isabel Teixeira): "O reflexo da Adriana no óculos da Pilar foi absolute Amora Mautner! Babilônica".
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Nancy (Jeniffer Nascimento) apresenta Adriana (Letícia Colin) como sócia da joalheria - Reprodução TV Globo
Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em 'Quem ama, cuida' - Reprodução TV Globo
Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em 'Quem ama cuida' - Reprodução TV Globo
Revelação de que Adriana (Letícia Colin) é a nova sócia da joalheria choca Pilar (Isabel Teixeira) - Reprodução TV Globo


A forma como a sequência foi construída também levou os fãs a compararem o momento com cenas clássicas de novelas. "A Adriana entrando no evento lembrando da cara de cada um que ferrou com a vida dela naquele tribunal no começo da novela sem seu rosto sequer ser mostrado, enquanto os embustes aparecem em preto e branco. Absolute novela", publicou outro usuário.

A direção da sequência foi novamente destacada por outro espectador: "Amora Mautner dirigindo com a câmera em chamas, muito inspirada, foi extremamente novelesca e empolgante a revelação da Adriana".

Houve ainda quem percebesse uma referência a Clara Tavares, personagem interpretada por Bianca Bin em "O Outro Lado do Paraíso". Na novela de 2017, também escrita por Walcyr Carrasco, Clara retornou à cidade depois de anos afastada e marcou a volta com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta".

Um internauta comentou justamente a ausência dessa fala na cena de Adriana. "Eu fiquei muito feliz que a Adriana não falou 'vocês não sabem o prazer que é estar de volta'. Precisamos de sensações novas, não requentamentos de uma época que não volta mais", escreveu. Na mesma publicação, o espectador criticou o excesso de autorreferências em obras do mesmo autor.

Na sequência de "Quem Ama Cuida", Adriana é apresentada por Nancy (Jeniffer Nascimento) como nova sócia da joalheria. A revelação deixa a família em choque, principalmente Pilar, que reage com indignação ao descobrir que a mulher que considera sua inimiga agora tem participação no negócio. Brigitte (Tata Werneck), por outro lado, comemora a novidade.

A compra da participação foi possível depois que Adriana recebeu a herança deixada por Arthur. Ela usou parte do dinheiro para adquirir a parte de Ulisses e passou a ter poder dentro da empresa que pertence à família envolvida na história que levou à sua prisão.