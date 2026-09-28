Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em ’Quem ama, cuida’Reprodução TV Globo
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A Adriana linda e triunfante no reflexo dos óculos da Pilar. O ARREPIO DISSO!!!!!!!!!!!!— Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 29, 2026
A perspicácia de Amora Mautner. #Quemamacuida pic.twitter.com/DzVLKltPIP
A sequência rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente pela maneira como a personagem foi apresentada. Espectadores elogiaram a direção de Amora Mautner, a trilha sonora e a construção da entrada de Adriana, que surgiu diante dos personagens sem que eles soubessem previamente de sua nova posição na empresa.
"A música clássica ao fundo, o facecard da Adriana, as reações dos inimigos, a direção impecável de Amora Mautner. Isso é novela em seu estado mais puro!", escreveu um internauta no X.
Outro espectador chamou atenção para um detalhe da cena envolvendo Pilar (Isabel Teixeira): "O reflexo da Adriana no óculos da Pilar foi absolute Amora Mautner! Babilônica".
A forma como a sequência foi construída também levou os fãs a compararem o momento com cenas clássicas de novelas. "A Adriana entrando no evento lembrando da cara de cada um que ferrou com a vida dela naquele tribunal no começo da novela sem seu rosto sequer ser mostrado, enquanto os embustes aparecem em preto e branco. Absolute novela", publicou outro usuário.
A direção da sequência foi novamente destacada por outro espectador: "Amora Mautner dirigindo com a câmera em chamas, muito inspirada, foi extremamente novelesca e empolgante a revelação da Adriana".
Houve ainda quem percebesse uma referência a Clara Tavares, personagem interpretada por Bianca Bin em "O Outro Lado do Paraíso". Na novela de 2017, também escrita por Walcyr Carrasco, Clara retornou à cidade depois de anos afastada e marcou a volta com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta".
Um internauta comentou justamente a ausência dessa fala na cena de Adriana. "Eu fiquei muito feliz que a Adriana não falou 'vocês não sabem o prazer que é estar de volta'. Precisamos de sensações novas, não requentamentos de uma época que não volta mais", escreveu. Na mesma publicação, o espectador criticou o excesso de autorreferências em obras do mesmo autor.
Na sequência de "Quem Ama Cuida", Adriana é apresentada por Nancy (Jeniffer Nascimento) como nova sócia da joalheria. A revelação deixa a família em choque, principalmente Pilar, que reage com indignação ao descobrir que a mulher que considera sua inimiga agora tem participação no negócio. Brigitte (Tata Werneck), por outro lado, comemora a novidade.
A compra da participação foi possível depois que Adriana recebeu a herança deixada por Arthur. Ela usou parte do dinheiro para adquirir a parte de Ulisses e passou a ter poder dentro da empresa que pertence à família envolvida na história que levou à sua prisão.
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