Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em ’Quem ama, cuida’ - Reprodução TV Globo

Adriana (Letícia Colin) se apresenta como sócia da joalheria em ’Quem ama, cuida’Reprodução TV Globo

Publicado 28/09/2026 23:00 | Atualizado 29/09/2026 06:28

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A forma como a sequência foi construída também levou os fãs a compararem o momento com cenas clássicas de novelas. "A Adriana entrando no evento lembrando da cara de cada um que ferrou com a vida dela naquele tribunal no começo da novela sem seu rosto sequer ser mostrado, enquanto os embustes aparecem em preto e branco. Absolute novela", publicou outro usuário.A direção da sequência foi novamente destacada por outro espectador: "Amora Mautner dirigindo com a câmera em chamas, muito inspirada, foi extremamente novelesca e empolgante a revelação da Adriana".Houve ainda quem percebesse uma referência a Clara Tavares, personagem interpretada por Bianca Bin em "O Outro Lado do Paraíso". Na novela de 2017, também escrita por Walcyr Carrasco, Clara retornou à cidade depois de anos afastada e marcou a volta com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta".Um internauta comentou justamente a ausência dessa fala na cena de Adriana. "Eu fiquei muito feliz que a Adriana não falou 'vocês não sabem o prazer que é estar de volta'. Precisamos de sensações novas, não requentamentos de uma época que não volta mais", escreveu. Na mesma publicação, o espectador criticou o excesso de autorreferências em obras do mesmo autor.Na sequência de "Quem Ama Cuida", Adriana é apresentada por Nancy (Jeniffer Nascimento) como nova sócia da joalheria. A revelação deixa a família em choque, principalmente Pilar, que reage com indignação ao descobrir que a mulher que considera sua inimiga agora tem participação no negócio. Brigitte (Tata Werneck), por outro lado, comemora a novidade.A compra da participação foi possível depois que Adriana recebeu a herança deixada por Arthur. Ela usou parte do dinheiro para adquirir a parte de Ulisses e passou a ter poder dentro da empresa que pertence à família envolvida na história que levou à sua prisão.