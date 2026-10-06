Daniel Nascimento no FofocalizandoSBT/ Reprodução
Outra exclusiva comentada pelo jornalista envolveu Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Daniel revelou relatos de fãs que apontavam a atriz como responsável por vetar algumas fotos do cantor durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.
A repercussão das primeiras aparições rendeu novos convites. Daniel voltou ao "Fofocalizando" para comentar os principais assuntos do mundo dos famosos e levar à bancada novas informações apuradas por sua coluna em O DIA.
"Realmente é um sonho estar em uma emissora como o SBT, conhecida como a emissora da família brasileira. E, nos bastidores, realmente é uma família. Acho que isso também faz parte do legado deixado pelo saudoso Silvio Santos. Somos muito bem recebidos, desde a tia do cafezinho até o diretor. A produção e a equipe de estúdio, então, nem se fala. São uns queridos com a gente e fazem o trabalho acontecer de maneira leve e descontraída. É uma casa pela qual acho que todo profissional de televisão deveria ter a oportunidade de passar", conta Daniel.
A presença no SBT marca mais um capítulo da trajetória do jornalista na televisão. Em 2024, Daniel começou a fazer participações no "Melhor da Tarde" como correspondente no Rio de Janeiro. Meses depois, foi contratado pela Band e passou a integrar o elenco fixo da atração, diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo.
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