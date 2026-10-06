Daniel Nascimento no Fofocalizando - SBT/ Reprodução

Daniel Nascimento no FofocalizandoSBT/ Reprodução

Publicado 06/10/2026 12:47

Com a saída de Karol Lekker e um rodízio de nomes na bancada, o "Fofocalizando" ganhou um novo rosto entre seus convidados recorrentes. Daniel Nascimento, colunista de O DIA , vem marcando presença no programa do SBT depois de estrear na atração em agosto, quando apresentou ao vivo detalhes de duas notas exclusivas de sua coluna. Desde então, o jornalista tem dividido suas aparições entre os estúdios da emissora, em São Paulo, e entradas por link, direto do Rio de Janeiro.

Atualmente, o time fixo do "Fofocalizando" é formado por Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Matheus Baldi e Thayse Teixeira. Com a saída de Lekker, o programa passou a abrir espaço na bancada para um rodízio de convidados, entre eles Daniel.

Na estreia, uma das informações levadas por Daniel à atração envolveu Arlindinho Cruz. O colunista revelou detalhes de um processo no qual uma ex-companheira do cantor relatou ter sido vítima de agressões e conseguiu uma medida protetiva. A apuração ganhou repercussão após ser apresentada no vespertino do SBT e acabou reproduzida por outros veículos.



Outra exclusiva comentada pelo jornalista envolveu Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Daniel revelou relatos de fãs que apontavam a atriz como responsável por vetar algumas fotos do cantor durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.



A repercussão das primeiras aparições rendeu novos convites. Daniel voltou ao "Fofocalizando" para comentar os principais assuntos do mundo dos famosos e levar à bancada novas informações apuradas por sua coluna em O DIA.



"Realmente é um sonho estar em uma emissora como o SBT, conhecida como a emissora da família brasileira. E, nos bastidores, realmente é uma família. Acho que isso também faz parte do legado deixado pelo saudoso Silvio Santos. Somos muito bem recebidos, desde a tia do cafezinho até o diretor. A produção e a equipe de estúdio, então, nem se fala. São uns queridos com a gente e fazem o trabalho acontecer de maneira leve e descontraída. É uma casa pela qual acho que todo profissional de televisão deveria ter a oportunidade de passar", conta Daniel.



A presença no SBT marca mais um capítulo da trajetória do jornalista na televisão. Em 2024, Daniel começou a fazer participações no "Melhor da Tarde" como correspondente no Rio de Janeiro. Meses depois, foi contratado pela Band e passou a integrar o elenco fixo da atração, diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo.