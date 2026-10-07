Bela enfrenta racismo em 'Por Você' - Manoella Mello/Divulgação

Bela enfrenta racismo em 'Por Você'Manoella Mello/Divulgação

Publicado 07/10/2026 15:06





A vizinha da médica, Nair (Luisa Thire), que havia acusado injustamente Peixe (Cauê Campos) de roubo, irá aparecer novamente no caminho da protagonista. Ao descobrir que será atendida por Bela em uma consulta ginecológica, ela irá se recusar a seguir com a profissional, e solicitará a remarcação do atendimento. Após demonstrar comportamento racista, Nair será, então, confrontada pela personagem. Na novela “Por Você” da TV Globo, que ocupa a faixa das 19h, a protagonista Bela (Sheron Menezzes) irá enfrentar episódios de racismo nos próximos capítulos do folhetim. A personagem irá se deparar com um caso de preconceito no ambiente de trabalho, e com isso, decidirá lutar pela justiça.A vizinha da médica, Nair (Luisa Thire), que havia acusado injustamente Peixe (Cauê Campos) de roubo, irá aparecer novamente no caminho da protagonista. Ao descobrir que será atendida por Bela em uma consulta ginecológica, ela irá se recusar a seguir com a profissional, e solicitará a remarcação do atendimento. Após demonstrar comportamento racista, Nair será, então, confrontada pela personagem.

A médica decide chamar a polícia, e a escolha de continuar com a denúncia divide a personagem, que se vê diante da luta por reparação ou da perspectiva de seguir em frente depois do momento doloroso. Durante o processo, ela ganha o apoio de colegas dos Hospital Luz, como Vitor (Lucas Leto), que já passou por experiências similares e destaca a relevância de não se silenciar com a violência perpetuada, e Gabriel (Thiago Lacerda), que oferece ajuda para acompanhar a protagonista juridicamente. Outros funcionários, como Kátia (Dani Fontan), Nelma (Ariane Souza), e Guto (Gustavo Arthidoro), também se solidarizam. Já a antagonista Vanessa (Alinne Moraes), irá se opor a Bela, e minimizar o acontecido, criticando a escolha de levar o caso adiante.



Bela também contará com o acolhimento de sua nova família. Peixe, Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis), irão demonstrar carinho a personagem, e reconhecer a coragem dela diante do preconceito sofrido. Lucas (Amaury Lorenzo) também irá ajudar Bela, e trará uma reflexão acerca dos desafios encontrados por pessoas pretas em espaços de prestígio e poder.



Diante do apoio dos amigos e da família, a profissional manterá sua decisão de buscar por justiça em relação ao episódio sofrido.



A novela ‘Por Você’, das 19h, é de autoria de Dino Cantelli e Juliana Peres, com colaboração de Cleissa Martins, Fausto Galvão, Mario Viana, Michel Carvalho e Nathalia Sambrini, e supervisão de texto de Glória Barreto. Ela, ainda, conta com direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e direção de Ana Paula Guimarães, Lúcio Tavares, Larissa Fernandes e Jully Irie.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa