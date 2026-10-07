Bela enfrenta racismo em 'Por Você'Manoella Mello/Divulgação
A vizinha da médica, Nair (Luisa Thire), que havia acusado injustamente Peixe (Cauê Campos) de roubo, irá aparecer novamente no caminho da protagonista. Ao descobrir que será atendida por Bela em uma consulta ginecológica, ela irá se recusar a seguir com a profissional, e solicitará a remarcação do atendimento. Após demonstrar comportamento racista, Nair será, então, confrontada pela personagem.
Bela também contará com o acolhimento de sua nova família. Peixe, Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis), irão demonstrar carinho a personagem, e reconhecer a coragem dela diante do preconceito sofrido. Lucas (Amaury Lorenzo) também irá ajudar Bela, e trará uma reflexão acerca dos desafios encontrados por pessoas pretas em espaços de prestígio e poder.
Diante do apoio dos amigos e da família, a profissional manterá sua decisão de buscar por justiça em relação ao episódio sofrido.
A novela ‘Por Você’, das 19h, é de autoria de Dino Cantelli e Juliana Peres, com colaboração de Cleissa Martins, Fausto Galvão, Mario Viana, Michel Carvalho e Nathalia Sambrini, e supervisão de texto de Glória Barreto. Ela, ainda, conta com direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e direção de Ana Paula Guimarães, Lúcio Tavares, Larissa Fernandes e Jully Irie.
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