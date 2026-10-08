Elenco iniciou gravações da segunda temporada da série ’Emergência 53’Laura Campanella / Divulgação
Segunda temporada de 'Emergência 53' tem filmagens iniciadas
Sequência da produção revelará o desfecho do grave acidente sofrido por Manuela após um desabamento
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'A Fazenda 18': Jottapê vence a prova do fazendeiro
Ariela, Renê e Thaíde disputam a preferência do público na roça que será definida na noite desta quinta-feira (8)
Rodrigo Faro une atuação e apresentação em novo reality
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Após enfrentar racismo, Bela luta por justiça em ‘Por Você’
Protagonista vivida por Sheron Menezzes irá lidar com preconceito em próximos episódios de novela da TV Globo
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Berlinda foi formada na noite desta terça-feira (6); um dos peões deixará o reality rural - e o prêmio milionário - nesta quinta (8)
‘Quem Ama Cuida’ faz referência à música de MC Carol e agita a web
Na novela das 21h, Laurentino diverte o público ao aparecer lavando a calcinha de Mirtes, personagem vivida pela própria funkeira.
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