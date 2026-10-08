Elenco iniciou gravações da segunda temporada da série ’Emergência 53’ - Laura Campanella / Divulgação

Elenco iniciou gravações da segunda temporada da série ’Emergência 53’Laura Campanella / Divulgação

Publicado 08/10/2026 09:45

Recém-estreada no Globoplay, a série "Emergência 53" já está com as gravações da segunda temporada a todo vapor. A produção retorna expandindo o dia a dia dos profissionais de saúde com novos resgates do serviço móvel de urgência a cada episódio. Uma das novidades é a chegada do técnico de enfermagem Rafa (Dhon Augusto).

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O ponto de partida da sequência é o desdobramento do grave desabamento que deixou Manuela (Valentina Herszage) entre a vida e a morte. Já Ana (Julia Lemmertz), mãe da jovem, fica inconformada por ter perdido o marido para Irene (Yara de Novaes) e reúne antigos inimigos da Unidade 53 e traz à tona conflitos do passado.

Com criação de Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington, a nova temporada é escrita por Claudio Torres e Fábio Mendes, com os roteiristas Marcio Maranhão e Priscila Gontijo. A série é dirigida e produzida por Andrucha Waddington e Claudio Torres, com direção de episódios de Rebeca Diniz e Pedro Waddington. A produção é de Renata Brandão e Luísa Barbosa, com produção executiva de Tania Pacheco.

Relembre a história

O fio condutor da primeira temporada é a chegada da enfermeira novata Manuela (Valentina Herszage) à Unidade 53, comandada por Dra. Irene (Yara de Novaes). Filha de Maurício Bastos (Emilio de Mello), dono de uma rede de hospitais privados, a jovem, com o desejo de trabalhar em uma zona de guerra, integrará a equipe ao lado dos outros enfermeiros Vanessa (Raquel Villar) e Átila (William Nascimento).

A equipe também é formada pela Dra. Glória (Heloísa Jorge), uma médica idealista criada na favela da Maré. Ela divide a liderança médica com o instável Dr. Pedro (Emílio Dantas), um cirurgião de temperamento estourado que lida secretamente com o transtorno bipolar e busca um recomeço profissional.

Na condução das ambulâncias estão Vandam (Jaffar Bambirra), um jovem marcado pelos conflitos com o pai preso e que o treinou na infância para ser piloto de fuga, e Duda (Ana Hikari), uma habilidosa mecânica que divulga conteúdo adulto na internet para sustentar a família após a destruição da oficina da família.