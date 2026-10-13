Comandado por Ana Maria Braga, ’Chef de Alto Nível’ estreia 2ª temporada - TV Globo/ Fábio Rocha

Comandado por Ana Maria Braga, ’Chef de Alto Nível’ estreia 2ª temporadaTV Globo/ Fábio Rocha

Publicado 13/10/2026 05:00

A estreia da segunda temporada do reality culinário "Chef de Alto Nível" , da TV Globo, estreia nesta terça-feira (13), às 22h25, sob comando de Ana Maria Braga e direção artística de Carlo Milani. Os 24 cozinheiros - divididos nas categorias profissional, internet e amador - ocupam as cozinhas do porão, meio e topo na disputa pelo prêmio de R$ 700 mil.

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O programa traz mais episódios com dinâmicas inéditas. A primeira fase, em que os chefs mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda montam seus times, também ganha elementos estratégicos que aumentam a pressão entre os participantes.

"Nos três primeiros episódios nossos chefes mentores já estão fazendo as escolhas dos times. Então, ganha uma camada muito forte de interesse, não só do público, mas também dos concorrentes que vão ter uma oportunidade de se mostrar mais e serem mais conhecidos do público", afirma o diretor artístico.

Para Carlo, nova a dinâmica traz um "equilíbrio" aos times azul, verde e vermelho. "Tem uma vantagem bacana em relação ao equilíbrio dos times. Essa escolha é uma dinâmica que já bota uma pimenta no jogo. A dinâmica das escolhas dos times é um equilíbrio. [...] Cada mentor terá seis integrantes no seu time, dois de cada categoria. Isso já traz um equilíbrio muito bacana em algo que a gente entende que é o charme do formato."

Ana Maria não poupa elogios aos competidores, ao revelar que terá mais participação na nova temporada. "Cada um deles [participantes] são muito bons, maravilhosos. E esse ano eu estou me divertindo muito em trabalhar e eu estou trabalhando mais. Agora estou participando mais, acho que estava tímida no ano passado. [...] Agora eu ganhei um espaço maior e uma participação de muita parceria que eu já tinha no ano passado, mas acho que se estreitou ainda mais. [...] Todo mundo está trabalhando com muito tesão e muita vontade", disse a apresentadora do "Mais Você", da mesma emissora.



Ao mencionar o carinho pelos participantes, a comunicadora conta outra novidade. "Eu sinto que a gente tem uma relação mais afetiva, eles sabem que não vou bater em ninguém, que não vou dar nota. Agora eu experimento as coisas, me fizeram passar fome na temporada passada. [...] Eu falei: 'Gente, eu preciso comer'", brinca Ana Maria.

A chef celebra a maior parceria com a apresentadora em frente à câmeras. "A primeira temporada já foi muito boa, mas acho que a segunda vai ser melhor ainda. A gente está mais solto. A Ana mais junto com a gente, provando a comida. Eu acho que isso vai trazer muita presença, esse novo formato e mudancinhas", conta Renata.

"[Tem] mais episódios e personagens muito bons. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa segunda temporada está isso. Personagens fortes, engraçados ou bravos. Cozinheiros muito bons. Eu diria, assim, o nível está muito bom. O Brasil [está] bem representado [com] personagens diversos. E é muito delícia trabalhar com os quatro aqui. Acho que isso reflete na câmera e estamos muito ansiosos", completa.

Ao falar sobre a nova temporada do reality culinário, Rueda ressalta o misto de sentimentos em um único episódio. "No mesmo dia você fica feliz, você fica nervoso e não quer olhar para a pessoa do lado", comenta o chef de cozinha, mencionando a rivalidade saudável entre os próprios mentores durante a competição.

Já Atala destaca o cuidado com os ingredientes durante o reality, devido a dinâmica da plataforma. "Não basta comprar um bom produto, tem que cuidar dele. [...] Imagina se o peixe estiver fora da temperatura, durante todo esse processo? [Antes] de começar a gravar, nós vamos lá checar, olhar se está tudo bem", garante o chef.

Participantes confirmados

Entre os participantes confirmados da segunda temporada do programa estão Pedro Fartura, Jamil Máximo, Leila Manhães, Marina Siqueira, Mitchell Figueiredo, Bárbara Cardin, Rafaela Cabadas e Alexandre Afonso na categoria profissional. Julio Ritta, Camila Masullo, Anderson Sousa, Gabriella Perri, Stenio Birth, Yasmim Juliana, Yan Spadafori e Deborah Pataxó fazem parte da internet. Já o amador é composto por Jéssica Cunha, Vitória Cruz, Nathascha Francis, Kiko Silva, Lucio Flajore, Bruno dos Santos, Bárbara Graziela e Dudu Teruszkin.

Mais formatos

Além da competição exibida na TV Globo, o reality ganha novos formatos. O ator e ex-BBB Douglas Silva comanda o "Desafio de Alto Nível", nas redes sociais da emissora; e o "Papo de Alto Nível", no Receitas, portal de gastronomia da Globo.

Os chefs mentores também farão parte de uma disputa gastronômica na nova temporada de "Cozinha de Alto Nível", spin-off exibido no GNT.

Campeão da primeira edição

Natural de São Paulo, Luiz Lira foi o grande vencedor da primeira temporada do programa, conquistando o prêmio de R$ 500, além de uma viagem para os Estados Unidos para conhecer a sede de uma rede de restaurantes.

O chef executivo já era conhecido no exterior e integrou a competição para obter visibilidade no país de origem. Com produtos brasileiros muito presentes em seus cardápios, ele comenta quais são os próximos desafios da carreira.

"Meu desafio sempre é trazer a cozinha brasileira em destaque [para ser] reconhecida mundialmente. Então, é trazer essa bandeira de produtos que não foram descobertos ainda. O intuito é esse. Quero trazer a cozinha brasileira para ser uma referência para o mundo. Esse é o objetivo", diz o cozinheiro.