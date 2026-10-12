Heloísa Périssé vai reviver a personagem Monalisa Reprodução/Instagram
TV Globo revela novos atores do elenco de 'Avenida Brasil 2'
Heloísa Périsse, Nivea Maria, Evelyn Castro e Joaquim Lopes foram alguns dos atores confirmados pela emissora
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'A Fazenda 18': Gabriel, Mayk e Murilo são finalistas da Prova de Fogo
Mônica, Rikardo, Alfredo, Fran, Maíra e Giovanna perderam a disputa e formarão a baia da semana
Sabrina Sato se emociona com homenagem de Faustão
Veterano surgiu em depoimento relembrando o início da carreira da apresentadora como bailarina do 'Domingão'
Mônica reclama da higiene de Daniel e Serginho em 'A Fazenda 18'
Peoa disse não ter visto os colegas tomando banho e chamou Serginho de porco durante conversa neste domingo (11)
Nabiyah Be explora bastidores do futebol em 'Jogada de Risco'
Atriz comenta papel como agente da FIFA, relações de poder na trama e planos de conciliar projetos no Brasil e no exterior
Paulo Ricardo detalha o desafio como técnico do 'The Voice Brasil'
Cantor fala sobre o nível dos candidatos, a nova turnê, a relação com a moda e mais
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