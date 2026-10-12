Heloísa Périssé vai reviver a personagem Monalisa - Reprodução/Instagram

Heloísa Périssé vai reviver a personagem Monalisa Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 19:53

A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (12) novos nomes que irão integrar o elenco de "Avenida Brasil 2" , com estreia prevista para janeiro de 2027. A sequência da novela exibida originalmente em 2012 irá substituir "Quem Ama Cuida" na faixa das 21h.

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Intérprete de Monalisa, Heloísa Périssé foi confirmada no folhetim. A emissora também revelou as escalações de Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Igor Fernandez, Felipe Frazão, Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Isabelle Marques, Ana Costa, Marcinho Gonzaga, João Pimenta, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes.

Em setembro, o retorno de Débora Falabella foi anunciado para reprisar o papel de Nina. A narrativa trará de volta outros personagens da história original, entre eles Carminha (Adriana Esteves), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond) e Leleco (Marcos Caruso). Também estão garantidos na sequência Ágata (Karol Lannes), Muricy (Eliane Giardini), Ivana (Letícia Isnard) e Adauto (Juliano Cazarré).

Já os atores Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna assumirão novos personagens na história.

A sequência do folhetim irá se passar 14 anos após os acontecimentos da novela original. Os moradores do fictício bairro do Divino teriam encontrado um período de tranquilidade com a vingança de Nina concluída. O ponto de início na narrativa se dá quando Carminha faz seu retorno, depois de estar afastada do convívio com a família e de cumprir uma pena na prisão pelos crimes cometidos.

Ela volta como uma mulher que teria sido transformada durante o período de isolamento, e que busca reconstruir os laços perdidos. Entretanto, continua uma dúvida diante dos personagens: será que a mudança da vilã é verdadeira?