Lobão revelou significado de música de Cazuza no 'Que História É Essa, Porchat?' - Reprodução de vídeo / Instagram

Lobão revelou significado de música de Cazuza no 'Que História É Essa, Porchat?'Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/10/2026 14:06 | Atualizado 21/10/2026 14:57

João Luiz Woerdenbag Filho, conhecido como Lobão, participou do programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, nesta terça-feira (20). Durante a atração, o cantor relembrou algumas conversas que teve com o amigo, Cazuza (1958-1990), inclusive em um bar no Leblon, na Zona Sul do Rio, sobre o significado de um trecho da música de sucesso "Codinome Beija-Flor".

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A canção, composta por Cazuza, Jose Ezequiel Moreira Neves e Reinaldo Arias Gomes, diz: "Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor".



"Ele tinha pego uma letra do Ezequiel e estava lá compondo no bar e escreveu 'segredos de liquidificador', que seria beijador. E quando me mostrou, perguntei: 'O que é isso?'. E aí, ele [respondeu]: 'Como você é burro'. E mostrou a língua tremendo", recordou Lobão, aos risos.



Em outro momento do programa, comandado por Fabio Porchat, o compositor falou sobre outro encontro com o artista. "Nós tínhamos uma relação de um sacanear o outro. Um dia ele chegou, todo feliz e serelepe, mostrando um chaveirinho e comemorando o Escort [carro] que a mãe tinha dado para ele", lembrou.

Lobão revelou que provocou o amigo, na ocasião: "P*rr*, Cazuza. Um Escort? que bosta". Em seguida, deu detalhes sobre o momento. "Ele chamou para ver. Estava escuro e achei que era rosa. Falei: 'P*rr*, Cazuza, um Escort cor de rosa? Cor de calcinha? Não tem vergonha na cara?".



Segundo o cantor, Cazuza ficou um pouco ofendido, mas continuou a amizade. Anos depois, a mãe do artista, Lucinha Araújo, contou a Lobão que o carro era salmão.

Cazuza morreu aos 32 anos em 7 de julho de 1990, em um apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio. O cantor faleceu vítima de um choque séptico causado por complicações do HIV, após uma batalha de cinco anos contra a doença.

Homenagem no Rock in Rio

Barão Vermelho homenageou o antigo vocalista durante o Rock in Rio, no dia 6 de setembro. A banda de rock consagrada foi a primeiro a subir ao Palco Mundo com o "Encontro da Formação Original". No terceiro dia do festival, Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira empolgaram o público com canções de sucesso.

A banda abriu a apresentação com a música "Maior Abandonado". O repertório repleto de hits também contou com "Pense e Dance". "Meus Bons Amigos", "O Tempo Não Pára", "Tão Longe de Tudo", "Bete Balanço", "Codinome Beija-Flor", "Por Você", "Vem Quente Que Eu Estou Fervendo", de Erasmo Carlos, e "Por que a gente é assim?". A banda surpreendeu o público com um vídeo de Cazuza cantando "Todo Amor que houver nessa vida" no telão.