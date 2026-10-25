Mariana Lima está no elenco de ’Lá na Minha Terra’ - Estevam Avellar / TV Globo

Mariana Lima está no elenco de ’Lá na Minha Terra’Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 25/10/2026 05:00 | Atualizado 25/10/2026 08:08

Depois de se destacar em "No Rancho Fundo" (2024) como a carismática Tia Salete, Mariana Lima retorna às telinhas como Jacinta em "Lá na Minha Terra" , próxima novela das 18h, da TV Globo, com estreia prevista para o dia 9 de novembro. Na trama de Mario Teixeira, a personagem administra a fazenda do cunhado, Almerindo (Mateus Solano), localizada na região fictícia Lavra Seca, e é noiva do delegado Gofredo Gondim (Welder Rodrigues), que há muito tempo lhe promete casamento.

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"A Jacinta é uma mulher complexa e divertida, é administradora da fazenda do cunhado Almerindo. Quer casar de todo jeito com seu noivo, o Gofredo Gondim, mas tem um amante. É assanhada e nervosa, o que a torna engraçada", descreve Mariana.

Segundo a atriz, a dinâmica entre Jacinta e Godofredo é de "amor e ódio". "Ao mesmo tempo em que ela quer casar com ele, ela tem um amante. Quando está com ele é supercarinhosa, mas de repente dá um empurrão e um tapa na cara porque ele fez uma coisa completamente absurda. É um casal absurdo, mas maravilhoso", diverte-se.

O delegado, entretanto, enrola a personagem que tem o desejo de subir ao altar. "Eles se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Por enquanto, né? Vamos ver se eles vão se casar mesmo. Mas tudo que ela quer é casar com ele, então ela fica negociando o casamento. E ele quer fugir do casamento, porque, no fundo, ele gosta dela, mas não quer se casar com ela. Ou quer, mas não agora", analisa a artista de 54 anos.

Mariana celebra a oportunidade de interpretar um papel diferente dos que já fez e destaca um dos maiores desafios deste trabalho. "Uma coisa que é muito complicada ainda para mim é fazer um humor que não seja patético, que não seja de qualquer jeito. A intenção é um humor mais sutil, mas, ao mesmo tempo, engraçadíssimo e desbocadíssimo. É uma mulher que, às vezes, fica desbocada, fica meio louca. Outras, ela tem lucidez suficiente para resolver uma situação."



O processo de leitura dos capítulos e a preparação corporal têm sido intensos para Mariana, especialmente ao lado de Welder. "Ele é uma figura maravilhosa e faz uma comédia incrível, então estou aprendendo muito com ele. E ensaio quase todos os dias, desde que recebi o texto, cerca de três horas por dia, porque o texto é um primor, mas ele é supercomplexo de realizar. Não é um texto, como eu diria, cotidiano, é um texto de cordel, é um texto muitas vezes de palavras que a gente não conhece, nunca ouviu falar", revela.

Devido à complexidade do texto de cordel, a artista precisou recorrer ao dicionário para se preparar para o folhetim. "Eu ensaio com o dicionário do lado, para ficar vendo o que quer dizer avantesma, por exemplo. Tem várias palavras que eu e a preparadora não sabemos o que significam. Está sendo desafiador, como todo trabalho. Gravei poucas cenas ainda, estou ansiosíssima para gravar mais, e vai ser muito engraçado, divertido e teatral, na verdade."

Apesar de ser uma figura divertida, Mariana destaca que Jacinta é "completamente diferente de Salete". "Ela é de outra classe social, ela tem outras preocupações na vida, ela tem outras querências, outros desejos e outras curvas de personagem. Acho que a Salete deu para mim um estofo, uma lembrança de que não tem coisa mais gostosa do que fazer humor quando o humor é bem feito, quando não é escrachado nem pensado. A gente está pensando em fazer um humor que seja sofisticado, num certo sentido", analisa.

Saiba mais sobre a novela

Com direção artística de Allan Fiterman, "Lá na Minha Terra" é uma fábula contemporânea que acompanha a jornada de Rosenda (Dira Paes). Moradora de Lavra Seca, uma cidade fictícia do Nordeste, a personagem criou os cinco filhos sozinha após o marido, Severino (Daniel de Oliveira), partir para São Paulo há mais de 15 anos e nunca mais voltar.

Na capital paulista, ele adotou o nome de Cesário, se tornou um empresário de sucesso e vive uma vida luxuosa ao lado da nova mulher, Ismália (Camila Morgado), e da filha do casal, Alice (Giulia Benite). Enquanto isso, em Lavra Seca, Rosenda desperta o interesse de Almerindo Mourão. A personagem até gosta dos cortejos do viúvo, mas não se envolve com ele devido ao respeito que ainda sente por Severino, já que não sabe sobre o motivo do sumiço dele.

Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Lilia Cabral, Julia Dalavia, Mariana Lima, Débora Nascimento, Felipe Simas, Gabriela Loran, Suely Franco e Miguel Rômulo são outros grandes nomes que integram o elenco da novela.