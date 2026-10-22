Jonatas Faro revelou em ?A Fazenda 18? que se relacionava com um homem antes do confinamentoReprodução Instagram
A decisão de abandonar o reality não foi comunicada aos colegas. Sem saber o que havia acontecido, os participantes procuraram o ator pela sede. Pouco depois, a produção enviou um aviso oficial, lido por Thaíde.
"Atenção! Jônatas não faz mais parte de A Fazenda. Juntem os pertences dele e coloquem no camarim", dizia o comunicado.
A notícia provocou comoção entre os confinados. Alguns aliados do artista caíram no choro, enquanto outros reagiram com gritos ao descobrir que ele havia deixado o programa. A saída inesperada também surpreendeu os demais peões.
Nas redes sociais, a equipe de Jônatas publicou uma mensagem de despedida e agradeceu o carinho dos fãs. O texto destacou a importância de respeitar os próprios limites e relembrou a experiência do ator no confinamento.
"Não ultrapassando seus limites! Hoje, Jônatas se despede da Fazenda, encerrando um ciclo de muitos aprendizados, emoções e momentos que ficarão marcados nessa trajetória. Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora. Estamos com você, Jônatas! E obrigado a todos pelo carinho e torcida", disse.
A desistência encerrou a trajetória do artista antes de uma possível eliminação pelo voto popular. Até o momento, ele não havia se pronunciado pessoalmente sobre a decisão de deixar a disputa.
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Na ocasião, ele não revelou a identidade do parceiro, mas afirmou que o companheiro não é famoso. A declaração repercutiu fora do confinamento e despertou a curiosidade do público sobre a vida pessoal do artista.
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