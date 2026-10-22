Jonatas Faro revelou em ?A Fazenda 18? que se relacionava com um homem antes do confinamentoReprodução Instagram

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Letícia Montrezor
Jônatas Faro, de 39 anos, desistiu de "A Fazenda 18", da Record, nesta quinta-feira (22). O ator tocou o sino, que sinaliza a vontade de deixar o reality show, e encerrou sua participação no programa. A saída foi confirmada pela produção nas redes sociais e pegou os outros participantes de surpresa.
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Durante o confinamento, Jônatas demonstrou desconforto com as constantes brigas entre os peões. O artista também recebeu críticas de adversários, que passaram a chamá-lo de "planta" por sua postura mais discreta dentro da competição.

A decisão de abandonar o reality não foi comunicada aos colegas. Sem saber o que havia acontecido, os participantes procuraram o ator pela sede. Pouco depois, a produção enviou um aviso oficial, lido por Thaíde.

"Atenção! Jônatas não faz mais parte de A Fazenda. Juntem os pertences dele e coloquem no camarim", dizia o comunicado.

A notícia provocou comoção entre os confinados. Alguns aliados do artista caíram no choro, enquanto outros reagiram com gritos ao descobrir que ele havia deixado o programa. A saída inesperada também surpreendeu os demais peões.

Nas redes sociais, a equipe de Jônatas publicou uma mensagem de despedida e agradeceu o carinho dos fãs. O texto destacou a importância de respeitar os próprios limites e relembrou a experiência do ator no confinamento.

"Não ultrapassando seus limites! Hoje, Jônatas se despede da Fazenda, encerrando um ciclo de muitos aprendizados, emoções e momentos que ficarão marcados nessa trajetória. Fica o carinho por tudo o que viveu até aqui e a certeza de que essa experiência é apenas um capítulo de uma história que continua aqui fora. Estamos com você, Jônatas! E obrigado a todos pelo carinho e torcida", disse.

A desistência encerrou a trajetória do artista antes de uma possível eliminação pelo voto popular. Até o momento, ele não havia se pronunciado pessoalmente sobre a decisão de deixar a disputa.

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Durante sua passagem pelo reality, Jônatas também chamou a atenção ao revelar detalhes da vida amorosa. O ator, que já foi casado com Danielle Winits, com quem tem um filho, contou aos colegas que mantém um relacionamento com um homem fora do programa.

Na ocasião, ele não revelou a identidade do parceiro, mas afirmou que o companheiro não é famoso. A declaração repercutiu fora do confinamento e despertou a curiosidade do público sobre a vida pessoal do artista.