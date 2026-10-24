Gabriel Torres foi o terceiro a desistir de 'A Fazenda 18' e dividiu opiniões dentro e fora da casaReprodução / Record
Em meio aos preparativos para a festa Campestre, a qual aconteceu na mesma noite, os peões foram chamados para a sala, onde receberam o aviso da desistência do companheiro de reality. "Atenção, peões. Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim", leu Thaíde no painel de avisos.
Confira o anúncio da desistência de Gabriel.— (@ntonellibjj) October 23, 2026
Thaíde: "Atenção, peões! O Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim." #AFazenda https://t.co/YaIIKR1vPc
Darlin foi a primeira a questionar, em tom de choque. "Gabriel? Gabriel? Gabriel?", repetiu a peoa antes de colocar as mãos na cabeça e perguntar "Por que, Gabriel? O que é que está acontecendo?".
Fora do reality, internautas e a ex-participante eliminada, Catherine Bascoy, também comentaram a desistência. "Ele falou que queria Coca. Aí eu falei: 'Cara, eu quero muito ficar aqui'. E o Gabi falou: "Não, pede torcida, você tem que pedir torcida, não sei o quê". E eu tava assim: "Você pediu, Gabriel?". Ele: 'Não'. Aí eu falei: 'Hum... entendi'. Aí eu saí! [Risos] Aí eu saí!", disse a ex-participante durante o quadro "A Fogueira da Fazenda".
Alguns internautas tentaram justificar a decisão do ex-peão. "Claro, a Galisteu falou que depois de um mês ele estava apagado, mandou aproveitar a chance, ele viu que não tinha chances", escreveu uma usuária.
Outros criticaram a sequência de desistências. "Inacreditável... Tanta vaga desperdiçada...", comentou uma internauta. "Só vagas desperdiçadas. Acho que o Carelli viu que era ano de eleição e quis escolher só os ruinzinhos", disparou outra.