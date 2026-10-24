Zeni (Rosanna Viegas) fará uma visita surpresa a Pilar (Isabel Teixeira) Estevam Avellar / TV Globo
'Quem Ama Cuida': Pilar recebe visita surpresa de Zeni
Cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (27)
'Quem Ama Cuida': Pilar recebe visita surpresa de Zeni
Cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (27)
Gabriel Torres desiste de 'A Fazenda 18' e divide opiniões
Peão foi o terceiro a abandonar o reality; Catherine Bascoy e internautas comentaram a decisão na televisão e nas redes sociais
Chay Suede emociona fãs de Lua Blanco com cena de 'Quem Ama Cuida'
Diálogo com Leticia Colin e gravata vermelha remetem à época de 'Rebelde' e são interpretados pelo público como homenagem à atriz falecida
Catherine é eliminada de 'A Fazenda 18' com 13,98% dos votos
Influenciadora foi a menos votada para permanecer no jogo em roça disputada contra Gabriel e Tina
Jônatas Faro desiste de 'A Fazenda 18' e surpreende participantes
Ator deixou o reality da Record sem avisar os colegas de confinamento. Decisão pegou os peões de surpresa e provocou choro entre aliados
'A Fazenda 18': Thaíde vence a prova do fazendeiro
Catherine, Gabriel e Tina irão disputar a preferência do público na quinta berlinda da temporada