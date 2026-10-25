João Victor Gonçalves contou que a torcida dos fãs por shipp 'Malipe' foi o que impulsionou o acontecimento do casal em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / Globoplay

João Victor Gonçalves contou que a torcida dos fãs por shipp 'Malipe' foi o que impulsionou o acontecimento do casal em 'Quem Ama Cuida'Reprodução / Globoplay

Publicado 25/10/2026 10:06 | Atualizado 25/10/2026 10:52





Segundo João Victor, a aproximação entre os personagens começou antes mesmo de existir uma possibilidade de romance na trama. Durante a preparação do elenco, ele, Pietro e Mah Duarte foram colocados juntos por estarem entre os atores que faziam suas primeiras novelas.



"Foi uma grande maluquice isso porque, quando a gente começou a novela, o pessoal da produção organizou os ensaios ali da preparação do elenco. E nessa preparação, eles colocaram junto quem estava fazendo as primeiras novelas, então eu, a Mah e o Pietro", relembrou. João Victor Gonçalves, de 24 anos, contou que a torcida dos fãs por Maurício, o Mau Mau, e Felipe, interpretado por Pietro Antonelli, influenciou os rumos de " Quem Ama Cuida ". Durante participação no "É de Casa", neste sábado (24), o ator revelou que o casal, conhecido como "Malipe", não fazia parte dos planos iniciais da novela.Segundo João Victor, a aproximação entre os personagens começou antes mesmo de existir uma possibilidade de romance na trama. Durante a preparação do elenco, ele, Pietro e Mah Duarte foram colocados juntos por estarem entre os atores que faziam suas primeiras novelas."Foi uma grande maluquice isso porque, quando a gente começou a novela, o pessoal da produção organizou os ensaios ali da preparação do elenco. E nessa preparação, eles colocaram junto quem estava fazendo as primeiras novelas, então eu, a Mah e o Pietro", relembrou.

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Os registros compartilhados pelos três durante esse período acabaram alimentando teorias nas redes sociais. "A gente fazia a preparação junto, tirava foto, postava. E aí a galera, na internet, criou que isso significava que os personagens do João e o personagem do Pietro iam ser um casal, a Mah ia ser amiga deles. Só que, na verdade, não", contou.



O ator explicou ainda que, naquele momento, os núcleos trabalhados por eles eram diferentes. "Na nossa preparação, eu lia os textos do Ulisses e da Fábia, e eles liam o texto da Elisa e do Otoniel, e a gente se ajudava", disse ao explicar que postavam por estarem desenvolvendo uma amizade entre si.



Com o avanço da novela, a ideia criada pelos espectadores chegou aos autores. "A galera criou essa história toda antes de ter a possibilidade disso. Os autores até comentam que tinha outro caminho que ia seguir. Nos grupos de discussão da novela até pediram esse casal e está rolando", celebrou. Os registros compartilhados pelos três durante esse período acabaram alimentando teorias nas redes sociais. "A gente fazia a preparação junto, tirava foto, postava. E aí a galera, na internet, criou que isso significava que os personagens do João e o personagem do Pietro iam ser um casal, a Mah ia ser amiga deles. Só que, na verdade, não", contou.O ator explicou ainda que, naquele momento, os núcleos trabalhados por eles eram diferentes. "Na nossa preparação, eu lia os textos do Ulisses e da Fábia, e eles liam o texto da Elisa e do Otoniel, e a gente se ajudava", disse ao explicar que postavam por estarem desenvolvendo uma amizade entre si.Com o avanço da novela, a ideia criada pelos espectadores chegou aos autores. "A galera criou essa história toda antes de ter a possibilidade disso. Os autores até comentam que tinha outro caminho que ia seguir. Nos grupos de discussão da novela até pediram esse casal e está rolando", celebrou.

Walcyr Carrasco, Leticia Colin, Isabela Garcia, Rodrigo Fagundes e Pedro Alves se manifestaram em solidariedade ao artista e repudiaram o episódio.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa