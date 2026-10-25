João Victor Gonçalves contou que a torcida dos fãs por shipp 'Malipe' foi o que impulsionou o acontecimento do casal em 'Quem Ama Cuida'Reprodução / Globoplay

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Carolina Irigoyen
João Victor Gonçalves, de 24 anos, contou que a torcida dos fãs por Maurício, o Mau Mau, e Felipe, interpretado por Pietro Antonelli, influenciou os rumos de "Quem Ama Cuida". Durante participação no "É de Casa", neste sábado (24), o ator revelou que o casal, conhecido como "Malipe", não fazia parte dos planos iniciais da novela.

Segundo João Victor, a aproximação entre os personagens começou antes mesmo de existir uma possibilidade de romance na trama. Durante a preparação do elenco, ele, Pietro e Mah Duarte foram colocados juntos por estarem entre os atores que faziam suas primeiras novelas.

"Foi uma grande maluquice isso porque, quando a gente começou a novela, o pessoal da produção organizou os ensaios ali da preparação do elenco. E nessa preparação, eles colocaram junto quem estava fazendo as primeiras novelas, então eu, a Mah e o Pietro", relembrou.
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Os registros compartilhados pelos três durante esse período acabaram alimentando teorias nas redes sociais. "A gente fazia a preparação junto, tirava foto, postava. E aí a galera, na internet, criou que isso significava que os personagens do João e o personagem do Pietro iam ser um casal, a Mah ia ser amiga deles. Só que, na verdade, não", contou.

O ator explicou ainda que, naquele momento, os núcleos trabalhados por eles eram diferentes. "Na nossa preparação, eu lia os textos do Ulisses e da Fábia, e eles liam o texto da Elisa e do Otoniel, e a gente se ajudava", disse ao explicar que postavam por estarem desenvolvendo uma amizade entre si.

Com o avanço da novela, a ideia criada pelos espectadores chegou aos autores. "A galera criou essa história toda antes de ter a possibilidade disso. Os autores até comentam que tinha outro caminho que ia seguir. Nos grupos de discussão da novela até pediram esse casal e está rolando", celebrou.
Apoio após ataque homofóbico

Enquanto Maurício ganhou espaço na trama e a torcida por “Malipe” cresceu entre o público, João Victor também recebeu apoio de colegas de “Quem Ama Cuida” fora da ficção.
No início do mês de outubro, o ator sofreu ataques homofóbicos durante a chegada ao Rock in Rio. Na ocasião, o influenciador responsável pelos ataques, junto de mais amigos, filmaram o acontecido e justificaram ser "zoação".
Walcyr Carrasco, Leticia Colin, Isabela Garcia, Rodrigo Fagundes e Pedro Alves se manifestaram em solidariedade ao artista e repudiaram o episódio.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa