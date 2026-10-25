João Victor Gonçalves contou que a torcida dos fãs por shipp 'Malipe' foi o que impulsionou o acontecimento do casal em 'Quem Ama Cuida'Reprodução / Globoplay
Segundo João Victor, a aproximação entre os personagens começou antes mesmo de existir uma possibilidade de romance na trama. Durante a preparação do elenco, ele, Pietro e Mah Duarte foram colocados juntos por estarem entre os atores que faziam suas primeiras novelas.
"Foi uma grande maluquice isso porque, quando a gente começou a novela, o pessoal da produção organizou os ensaios ali da preparação do elenco. E nessa preparação, eles colocaram junto quem estava fazendo as primeiras novelas, então eu, a Mah e o Pietro", relembrou.
Os registros compartilhados pelos três durante esse período acabaram alimentando teorias nas redes sociais. "A gente fazia a preparação junto, tirava foto, postava. E aí a galera, na internet, criou que isso significava que os personagens do João e o personagem do Pietro iam ser um casal, a Mah ia ser amiga deles. Só que, na verdade, não", contou.
O ator explicou ainda que, naquele momento, os núcleos trabalhados por eles eram diferentes. "Na nossa preparação, eu lia os textos do Ulisses e da Fábia, e eles liam o texto da Elisa e do Otoniel, e a gente se ajudava", disse ao explicar que postavam por estarem desenvolvendo uma amizade entre si.
Com o avanço da novela, a ideia criada pelos espectadores chegou aos autores. "A galera criou essa história toda antes de ter a possibilidade disso. Os autores até comentam que tinha outro caminho que ia seguir. Nos grupos de discussão da novela até pediram esse casal e está rolando", celebrou.
Enquanto Maurício ganhou espaço na trama e a torcida por “Malipe” cresceu entre o público, João Victor também recebeu apoio de colegas de “Quem Ama Cuida” fora da ficção.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa