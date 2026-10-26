Fran Almeida venceu a Prova de Fogo Reprodução/ X
Fran ganha #ProvaDeFogo deste domingo https://t.co/75vOJ2BnHz— A Fazenda (@afazendarecord) October 26, 2026
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Fran Almeida venceu a Prova de Fogo Reprodução/ X
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'A Fazenda 18': Fran Almeida vence a Prova de Fogo
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