Larissa Murai interpreta Giovana em Por Você - Globo/ Lucas Teixeira

Larissa Murai interpreta Giovana em Por VocêGlobo/ Lucas Teixeira

Publicado 27/10/2026 05:00 | Atualizado 27/10/2026 08:49

Em "Por Você" , da TV Globo, Larissa Murai interpreta Giovana, funcionária do setor administrativo do Hospital & Maternidade Luz e braço direito de Vanessa (Alinne Moraes), vilã da novela escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres. Leal à filha de Pérola (Renata Sorrah) e atenta às movimentações, a personagem é cúmplice dos planos da médica anestesista contra a protagonista Bela (Sheron Menezzes).

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"É um presente trabalhar com a Alinne Moraes. Quando soube que contracenaria com ela, fiquei muito nervosa, porque ela é um ícone, né? Mas, depois que a conheci, percebi a sorte que tive de fazer minha primeira novela em anos ao lado dela. Ela me apoia muito, me ensina muito, e construímos uma parceria muito gostosa, que torna o trabalho ainda mais especial", conta.

Larissa destaca que a personagem ainda tem muito a revelar ao público quando o assunto é sua relação com a chefe. "Giovana está disposta a muita coisa para chegar onde quer. E, considerando que a Vanessa ultrapassa praticamente todos os limites, isso significa bastante coisa. Acho que pode surpreender nesse sentido, porque ela tem suas próprias ambições e está disposta a ir longe para realizá-las".

A relação entre chefe e funcionária também deixa em aberto a possibilidade de mudanças de postura ao longo da história. "A Giovana é muito ambiciosa e aprendeu com a melhor, né? É cria da Vanessa e já aprendeu muito com ela, mas ainda tem bastante a mostrar. Não posso entregar muita coisa, mas acredito que tudo pode acontecer. Afinal, se a Vanessa é terrível, a Giovana também está aprendendo a ser", diz.

O envolvimento com Guto (Gustavo Arthidoro), segurança do Hospital & Maternidade Luz, também promete movimentar a trajetória da personagem em "Por Você". "É uma relação bastante complexa. A Giovana tem essa tendência de ocupar os dois lugares: o de quem é oprimida e o de quem oprime. Acho que esse envolvimento pode trazer à tona muitas contradições dela e abrir espaço para conflitos importantes".

A artista explica que a busca por estabilidade e a vontade de construir o próprio caminho influenciam a forma como a Giovana conduz suas relações. "Talvez ela nem se permita sentir tudo o que poderia, porque está muito focada em conquistar o que quer, manter o emprego e garantir a própria estabilidade. Nesse momento, ela está mais preocupada com a carreira e em se aproximar de quem deseja ser", avalia.

A complexidade de Giovana é um dos aspectos que mais atraem Larissa na construção da personagem. "Ela é capaz de ter atitudes boas e de fazer coisas terríveis. Como atriz, é muito interessante interpretar uma personagem com essa tridimensionalidade, que mistura desejo, medo e ambição, sentimentos tão presentes na nossa vida. É muito bom poder acessar essas emoções sem julgamentos para dar vida a ela".

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Além da novela, Larissa estará na série "MED", primeira trama médica brasileira original da Netflix, com estreia prevista para 2027. A atriz interpretará uma médica residente em obstetrícia e melhor amiga da personagem de Clara Moneke, protagonista do projeto.

"Foi uma preparação muito intensa, que mudou bastante a minha visão de mundo. Tive a oportunidade de assistir a um parto e essa experiência foi fundamental para construir o imaginário da personagem. Fiquei muito admirada com os profissionais da saúde e com a forma como lidam diariamente com situações que, para quem está de fora, são extraordinárias, mas que fazem parte da rotina deles. Foi um sonho poder interpretar uma personagem tão admirável, competente e com senso de humor", celebra.

Para a atriz, o ambiente hospitalar retratado na série convida a uma reflexão sobre quem cuida de outras pessoas. "Acho que os dilemas éticos e emocionais estão presentes em quase todos os trabalhos, porque estamos lidando com seres humanos, que erram, acertam e, muitas vezes, precisam tomar decisões difíceis ou agir de maneiras que não gostariam. [...] Conviver nesse ambiente também me fez refletir sobre a perspectiva que temos dos nossos próprios problemas e sobre como os profissionais da saúde, que lidam diariamente com situações tão extremas, também precisam de cuidado e apoio emocional", afirma.