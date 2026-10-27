Deborah Evelyn - Reprodução / Instagram

Deborah EvelynReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 17:34 | Atualizado 27/10/2026 17:35

"É um momento da vida tão lindo, é tão forte e tão bonito! É a reafirmação da vida, da continuidade. É quando as coisas começam a fazer sentido!", declarou Deborah, emocionada ao falar sobre o menino.O bebê é filho de Luiza, única filha da atriz, fruto de seu antigo casamento com o diretor Dennis Carvalho. Aos cinco meses, Tom já ocupa um lugar especial na rotina da família. Para Deborah, a chegada do pequeno representa uma nova etapa, marcada por descobertas e pela oportunidade de acompanhar outra geração crescer.Durante o programa, a artista também relembrou momentos importantes de sua trajetória profissional e recebeu homenagens de pessoas próximas. Uma das surpresas foi uma mensagem em vídeo de Julia Lemmertz, de 63 anos, amiga de longa data e colega de profissão.Na gravação, Julia destacou a relação de amizade construída ao longo dos anos e demonstrou carinho pela atriz. A homenagem deixou Deborah emocionada mais uma vez. As duas compartilham uma história de amizade que ultrapassa os trabalhos na televisão e no teatro.Outra surpresa veio de Isabel Teixeira, que divide o elenco da novela "Quem Ama Cuida" com Deborah. A atriz também enviou uma mensagem especial à colega, com quem contracena na atual trama das 21h da Globo.Atualmente, Deborah interpreta Carmita em "Quem Ama Cuida". Na história, a personagem é mãe de Bruna, vivida por Nanda Marques, e tenta interferir nas escolhas amorosas da filha. De olho nas vantagens financeiras de um possível casamento, Carmita busca influenciar os relacionamentos da jovem.