Deborah EvelynReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
A atriz Deborah Evelyn, de 60 anos, não segurou as lágrimas ao falar sobre a chegada de seu primeiro neto, Tom, de cinco meses. Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta terça-feira (27), a artista contou como a experiência de ser avó mudou sua maneira de enxergar a vida e a família.
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"É um momento da vida tão lindo, é tão forte e tão bonito! É a reafirmação da vida, da continuidade. É quando as coisas começam a fazer sentido!", declarou Deborah, emocionada ao falar sobre o menino.

O bebê é filho de Luiza, única filha da atriz, fruto de seu antigo casamento com o diretor Dennis Carvalho. Aos cinco meses, Tom já ocupa um lugar especial na rotina da família. Para Deborah, a chegada do pequeno representa uma nova etapa, marcada por descobertas e pela oportunidade de acompanhar outra geração crescer.

Durante o programa, a artista também relembrou momentos importantes de sua trajetória profissional e recebeu homenagens de pessoas próximas. Uma das surpresas foi uma mensagem em vídeo de Julia Lemmertz, de 63 anos, amiga de longa data e colega de profissão.

Na gravação, Julia destacou a relação de amizade construída ao longo dos anos e demonstrou carinho pela atriz. A homenagem deixou Deborah emocionada mais uma vez. As duas compartilham uma história de amizade que ultrapassa os trabalhos na televisão e no teatro.

Outra surpresa veio de Isabel Teixeira, que divide o elenco da novela "Quem Ama Cuida" com Deborah. A atriz também enviou uma mensagem especial à colega, com quem contracena na atual trama das 21h da Globo.

Atualmente, Deborah interpreta Carmita em "Quem Ama Cuida". Na história, a personagem é mãe de Bruna, vivida por Nanda Marques, e tenta interferir nas escolhas amorosas da filha. De olho nas vantagens financeiras de um possível casamento, Carmita busca influenciar os relacionamentos da jovem.
Ao longo de mais de 40 anos de carreira, Deborah acumulou personagens marcantes na televisão. Entre eles estão Beatriz Amorim, de "Celebridade" (2003), que rejeitava um dos filhos; Anna Maria, de "Páginas da Vida" (2006), mãe controladora que pressionava a filha a ser bailarina; e Lyris, de "A Dona do Pedaço" (2019), que enfrentava uma crise no casamento. A atriz também interpretou a estilista Betty em "Verdades Secretas 2" (2021).