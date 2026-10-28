Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção'Reprodução / Record

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Letícia Montrezor
Sérgio Hondjakoff voltou a se defender da acusação de assédio feita por Ana Bruna em "A Fazenda 18", da Record, nesta quarta-feira (28). Durante uma conversa com Ariela na cozinha da sede, o ator tentou explicar o abraço que deixou a influenciadora desconfortável e surpreendeu ao revelar que tem micropênis. Segundo ele, a sensação relatada pela colega pode ter ocorrido porque estava com vontade de urinar.
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"Eu falei que foi só um abraço, que eu devia estar com vontade de fazer xixi... Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno. Para ela sentir meu pênis na parte de baixo do corpo dela, eu devia estar com vontade de fazer xixi, alguma coisa assim", afirmou.

A declaração aconteceu depois que Ariela pediu que o ator repetisse uma explicação dada anteriormente na área dos animais. Durante a conversa, Sérgio insistiu que não teve a intenção de encostar suas partes íntimas na colega. Ele também levantou a possibilidade de ter acabado de acordar no momento do episódio.

Relembre a acusação

A polêmica começou durante a dinâmica "Aponta Peão", quando Ana Bruna acusou Sérgio de ter encostado o órgão genital nela de propósito durante um abraço. A influenciadora contou que o ator estava apenas de cueca quando pediu o contato físico e afirmou que passou a evitá-lo depois da situação.
"Você veio me abraçar de cueca, você falou: Ana, me dá um abraço', eu fui abraçar.. o 'negócio' ali me cutucou, eu falei: 'Não pode ser possível'", relatou.

Ana também mencionou outros comportamentos do colega que, segundo ela, causaram desconforto. A peoa afirmou que Sérgio teria observado o corpo de outras participantes na piscina e alegou que o ator deixou o local com uma ereção.

Diante das acusações, Sérgio pediu desculpas às mulheres da casa, mas negou que tivesse agido de forma intencional. "Peço perdão a todas as mulheres da casa que se sentiram constrangidas comigo, por alguma coisa que eu tenha dito, falado ou feito, né? Sou homem, tenho meus equívocos, às vezes eu erro, e não foi por mal, e é isso", declarou.

Depois do programa ao vivo, Daniel Erthal e Lucas Bissoli também conversaram com o ator sobre o episódio. Daniel destacou a gravidade da acusação e aconselhou o colega a esclarecer a situação. "Essa acusação que a Ana sentiu a sua ereção, você forçando a sua ereção, isso é uma acusação gravíssima. E se isso não aconteceu, ou se aconteceu, você precisa tomar uma atitude, é inadmissível uma parada dessas", alertou.

Na ocasião, Sérgio demonstrou preocupação com a repercussão do caso e negou ter forçado qualquer contato físico com a influenciadora. "Eu pedi um abraço e dei um abraço distante. Eu não encostei", afirmou. Ao ser questionado sobre a roupa que usava naquele momento, o ator confirmou que estava de sunga e reforçou sua versão: "Não, nem encostei. Dei um abraço distante nela. De sunga".