Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção' - Reprodução / Record

Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção'Reprodução / Record

Publicado 28/10/2026 13:19

Sérgio Hondjakoff voltou a se defender da acusação de assédio feita por Ana Bruna em "A Fazenda 18", da Record, nesta quarta-feira (28). Durante uma conversa com Ariela na cozinha da sede, o ator tentou explicar o abraço que deixou a influenciadora desconfortável e surpreendeu ao revelar que tem micropênis. Segundo ele, a sensação relatada pela colega pode ter ocorrido porque estava com vontade de urinar.

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"Eu falei que foi só um abraço, que eu devia estar com vontade de fazer xixi... Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno. Para ela sentir meu pênis na parte de baixo do corpo dela, eu devia estar com vontade de fazer xixi, alguma coisa assim", afirmou.



A declaração aconteceu depois que Ariela pediu que o ator repetisse uma explicação dada anteriormente na área dos animais. Durante a conversa, Sérgio insistiu que não teve a intenção de encostar suas partes íntimas na colega. Ele também levantou a possibilidade de ter acabado de acordar no momento do episódio.

"Eu falei que foi só um abraço, que eu devia estar com vontade de fazer xixi... Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno. Para ela sentir meu pênis na parte de baixo do corpo dela, eu devia estar com vontade de fazer xixi, alguma coisa assim", afirmou.A declaração aconteceu depois que Ariela pediu que o ator repetisse uma explicação dada anteriormente na área dos animais. Durante a conversa, Sérgio insistiu que não teve a intenção de encostar suas partes íntimas na colega. Ele também levantou a possibilidade de ter acabado de acordar no momento do episódio.

Ariela pediu pro Sergio repetir o que falou pra ela sobre a situação com Ana Bruna. Serginho: "Que eu devia estar com vontade de fazer xixi. Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno!" E AI, TORCIDA DO SERGIO, QUE FALOU QUE ERA MENTIRA DELA? #AFazenda https://t.co/AYv8DJhw4k — Fábio Parpinelli (@fabinhotv) October 28, 2026

Relembre a acusação

A polêmica começou durante a dinâmica "Aponta Peão", quando Ana Bruna acusou Sérgio de ter encostado o órgão genital nela de propósito durante um abraço. A influenciadora contou que o ator estava apenas de cueca quando pediu o contato físico e afirmou que passou a evitá-lo depois da situação.

"Você veio me abraçar de cueca, você falou: Ana, me dá um abraço', eu fui abraçar.. o 'negócio' ali me cutucou, eu falei: 'Não pode ser possível'", relatou.



Ana também mencionou outros comportamentos do colega que, segundo ela, causaram desconforto. A peoa afirmou que Sérgio teria observado o corpo de outras participantes na piscina e alegou que o ator deixou o local com uma ereção.



Diante das acusações, Sérgio pediu desculpas às mulheres da casa, mas negou que tivesse agido de forma intencional. "Peço perdão a todas as mulheres da casa que se sentiram constrangidas comigo, por alguma coisa que eu tenha dito, falado ou feito, né? Sou homem, tenho meus equívocos, às vezes eu erro, e não foi por mal, e é isso", declarou.



Depois do programa ao vivo, Daniel Erthal e Lucas Bissoli também conversaram com o ator sobre o episódio. Daniel destacou a gravidade da acusação e aconselhou o colega a esclarecer a situação. "Essa acusação que a Ana sentiu a sua ereção, você forçando a sua ereção, isso é uma acusação gravíssima. E se isso não aconteceu, ou se aconteceu, você precisa tomar uma atitude, é inadmissível uma parada dessas", alertou.



Na ocasião, Sérgio demonstrou preocupação com a repercussão do caso e negou ter forçado qualquer contato físico com a influenciadora. "Eu pedi um abraço e dei um abraço distante. Eu não encostei", afirmou. Ao ser questionado sobre a roupa que usava naquele momento, o ator confirmou que estava de sunga e reforçou sua versão: "Não, nem encostei. Dei um abraço distante nela. De sunga".