Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção'Reprodução / Record
"Eu falei que foi só um abraço, que eu devia estar com vontade de fazer xixi... Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno. Para ela sentir meu pênis na parte de baixo do corpo dela, eu devia estar com vontade de fazer xixi, alguma coisa assim", afirmou.
A declaração aconteceu depois que Ariela pediu que o ator repetisse uma explicação dada anteriormente na área dos animais. Durante a conversa, Sérgio insistiu que não teve a intenção de encostar suas partes íntimas na colega. Ele também levantou a possibilidade de ter acabado de acordar no momento do episódio.
Ariela pediu pro Sergio repetir o que falou pra ela sobre a situação com Ana Bruna. Serginho: "Que eu devia estar com vontade de fazer xixi. Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno!" E AI, TORCIDA DO SERGIO, QUE FALOU QUE ERA MENTIRA DELA? #AFazenda https://t.co/AYv8DJhw4k— Fábio Parpinelli (@fabinhotv) October 28, 2026
Relembre a acusação
Ana também mencionou outros comportamentos do colega que, segundo ela, causaram desconforto. A peoa afirmou que Sérgio teria observado o corpo de outras participantes na piscina e alegou que o ator deixou o local com uma ereção.
Diante das acusações, Sérgio pediu desculpas às mulheres da casa, mas negou que tivesse agido de forma intencional. "Peço perdão a todas as mulheres da casa que se sentiram constrangidas comigo, por alguma coisa que eu tenha dito, falado ou feito, né? Sou homem, tenho meus equívocos, às vezes eu erro, e não foi por mal, e é isso", declarou.
Depois do programa ao vivo, Daniel Erthal e Lucas Bissoli também conversaram com o ator sobre o episódio. Daniel destacou a gravidade da acusação e aconselhou o colega a esclarecer a situação. "Essa acusação que a Ana sentiu a sua ereção, você forçando a sua ereção, isso é uma acusação gravíssima. E se isso não aconteceu, ou se aconteceu, você precisa tomar uma atitude, é inadmissível uma parada dessas", alertou.
Na ocasião, Sérgio demonstrou preocupação com a repercussão do caso e negou ter forçado qualquer contato físico com a influenciadora. "Eu pedi um abraço e dei um abraço distante. Eu não encostei", afirmou. Ao ser questionado sobre a roupa que usava naquele momento, o ator confirmou que estava de sunga e reforçou sua versão: "Não, nem encostei. Dei um abraço distante nela. De sunga".
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