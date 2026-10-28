Paulo GustavoReprodução Instagram
Zé Ricardo, responsável pela direção musical da peça, destacou a presença que Paulo Gustavo continua tendo na vida de quem conviveu com ele.
“Eu acho que o que ele deixou para gente é isso. É a gente poder estar junto, de lembrar falando dele, de ter o privilégio de ter convivido com um dos maiores cometas que apareceram na humanidade. Ele é na nossa vida; ele não estava, nem foi. Ele é hoje muito presente na nossa vida”, afirmou.
O episódio é dirigido por Pedro Antônio e abre a programação especial, que terá outros dois minidocumentários até o fim do ano. Em 26 de novembro, será exibido o episódio dedicado ao espetáculo Hiperativo. Já em 24 de dezembro, a trilogia chega ao fim com uma produção sobre Minha Mãe É uma Peça, um dos trabalhos mais conhecidos do humorista.
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