Paulo Gustavo - Reprodução Instagram

Paulo GustavoReprodução Instagram

Publicado 28/10/2026 17:19 | Atualizado 28/10/2026 17:21

O Multishow e o Globoplay preparam uma homenagem a Paulo Gustavo (1978-2021) para esta sexta-feira (30), data em que o humorista completaria 48 anos e em que é celebrado o Dia do Humor. O episódio de estreia do projeto "Paulo Gustavo em 3 Atos" será exibido às 22h30, no Multishow e na plataforma de streaming.

Produzida pelo canal em parceria com a A Fábrica, a trilogia revisita a trajetória artística do comediante por meio de encontros e lembranças de pessoas que trabalharam com ele. No primeiro minidocumentário, os amigos David Junior, Pia Manfroni, Flávia Reis, Zé Ricardo e Aldo Perrotta compartilham histórias dos bastidores do espetáculo Online.



Zé Ricardo, responsável pela direção musical da peça, destacou a presença que Paulo Gustavo continua tendo na vida de quem conviveu com ele.



“Eu acho que o que ele deixou para gente é isso. É a gente poder estar junto, de lembrar falando dele, de ter o privilégio de ter convivido com um dos maiores cometas que apareceram na humanidade. Ele é na nossa vida; ele não estava, nem foi. Ele é hoje muito presente na nossa vida”, afirmou.



O episódio é dirigido por Pedro Antônio e abre a programação especial, que terá outros dois minidocumentários até o fim do ano. Em 26 de novembro, será exibido o episódio dedicado ao espetáculo Hiperativo. Já em 24 de dezembro, a trilogia chega ao fim com uma produção sobre Minha Mãe É uma Peça, um dos trabalhos mais conhecidos do humorista.