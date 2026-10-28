Mel Maia participou do 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT - Reprodução / Instagram

Mel Maia participou do 'Que História É Essa, Porchat?', do GNTReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2026 18:25

Mel Maia, de 22 anos, participou do "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, desta terça-feira (27). Durante a atração, a atriz recordou os bastidores da novela "Avenida Brasil" (2012) - que ganhou continuação -, inclusive quando perdeu os dentes e engoliu em meio a uma gravação.

A atriz, que tinha apenas 6 anos na época, estava em uma casa no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, que era set de filmagem do folhetim. "Abri a geladeira, peguei o queijo ralado e comecei a comer, igual a um ratinho. Acabei com o queijo ralado. Voltei para a cena", relembrou a intérprete de Rita.



Ao retomar para a gravação, a artista surpreendeu um dos diretores que perguntou: "Mel, cadê os seus dentes?". "[Eu] estava banguela dos dentes da frente. Tem continuidade, na cena anterior eu estava com os dentes. Como gravar sem eles? [O diretor falou]: 'Para tudo e vamos procurar os dentes da Mel'. Todo mundo engatinhando, procurando o dente. Chegaram a conclusão que, junto com o queijo ralado, engoli os dentes. Foi toda aquela zona."



A artista contou que conseguiram disfarçar o problema de continuidade durante a cena com o vilão, interpretado por Marcello Novaes. "Ninguém reparou, mas agora que eu falei, se vocês voltarem na cena que o Max me leva de casa para o lixão, vão perceber". O programa, comandado por Fabio Porchat, exibiu o trecho do folhetim. A atração também recebeu Luciano Hucke e Quitéria Kelly.

'Avenida Brasil 2'

A continuação da novela de sucesso escrita por João Emanuel Carneiro foi anunciada neste ano. A estreia está prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h, após o término de "Quem Ama Cuida". "Avenida Brasil 2" seguirá a história após 14 anos desde os acontecimentos que transformaram as vidas dos personagens. O momento marca o retorno de Carminha, afastada do convívio com a família, depois de cumprir sua pena na prisão. A volta da vilã será o ponto de início da nova narrativa.

Além de Mel, Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Cauã Reymond, Leticia Isnard, Juliano Cazarré e Ágata Karol retornam ao folhetim. Já os novos nomes que entram para o elenco nesta etapa, são Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna.

Na primeira versão, Mel interpretou Rita, a protagonista na infância, que mais tarde adotou o nome Nina, vivida por Débora Falabella. Agora, ela dará vida a uma jovem que terá um envolvimento amoroso com Jorginho, personagem de Cauã. A nova produção também marca o retorno da atriz às novelas da TV Globo após três anos. Seu último trabalho em um folhetim da emissora foi "Vai na Fé", exibida em 2023.