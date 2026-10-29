Selton Mello estrela série internacional, 'Ascent' - Divulgação

Selton Mello estrela série internacional, 'Ascent'Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:21 | Atualizado 29/10/2026 14:35

A Paramount+ anunciou, nesta quinta-feira (29), Selton Mello como um dos protagonistas da nova série "Ascent", que reúne um elenco estrelado de Hollywood e um dos maiores roteiristas norte-americanos, John Logan. Com filmagens previstas para 2027, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, a produção ainda não possui data de estreia.

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No projeto, o intérprete de Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui" - que conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, marcando a primeira premiação do Brasil na história da premiação - dividirá a tela com Viola Davis, conhecida por estrelar produções de sucesso, incluindo a série "Como Defender um Assassino" e o filme "A Mulher Rei" (2022). A atriz, inclusive, conquistou um Oscar, um Emmy, um Tony e um Grammy. Alfred Molina, Amy Madigan, Sam Heughan também foram anunciados no time principal.



Para Selton, o convite representa a realização de sonhos cultivados ao longo de mais de quatro décadas de carreira. "Me sinto um menino outra vez diante de tanta coisa nova e estimulante na minha vida. Trabalhar com a gigante Viola Davis era um sonho que parecia que jamais aconteceria. Minha admiração por ela é enorme e agora faremos algo muito potente juntos", afirmou Selton, que continuou elogiando o elenco:



"Amy é um absurdo de atriz, eu pirei com o trabalho que lhe rendeu o Oscar desse ano de Atriz Coadjuvante por 'Weapons'. Sam brilha muito em 'Outlander', será um prazer estar com ele em um projeto desse porte. Como se não bastasse, poder conviver com o ator extraordinário que é Alfred Molina me encanta e me impulsiona."

O ator também ressaltou a admiração pelo trabalho do roteirista. "E tudo isso criado, escrito e comandado por uma das mentes mais brilhantes da indústria norte-americana: John Logan. Eu simplesmente amo tudo que ele escreveu", disse o artista, que complementou: Sigo construindo meu caminho, no Brasil e além-mar, com a maturidade de mais de 40 anos na estrada e o entusiasmo de um iniciante."

'Ascent'

Descrita como um thriller ambientado no perigoso universo das crises corporativas globais e da gestão de reputação de grandes empresas, "Ascent" acompanha Catriona Vail (Viola Davis), uma especialista em gerenciamento de crises, acostumada a proteger os interesses de corporações bilionárias. Quando sua filha, de quem está afastada, se vê em perigo, Catriona precisa recorrer às mesmas habilidades implacáveis que a tornaram indispensável aos clientes mais poderosos do mundo para tentar salvar a própria família.



Selton Mello dará vida a Leonardo, um carismático e influente magnata dos negócios, cuja trajetória se entrelaça à da Ascent Ventures em uma relação marcada por um passado longo e complexo. Alfred Molina interpretará Sebastian, o poderoso líder da empresa, que começa a considerar qual de seus principais agentes estará à altura de sucedê-lo no comando da organização.



Amy Madigan dará vida a Rachel, ex-executiva da Ascent Ventures e mentora de longa data de Catriona. Já Sam Heughan viverá Conal, um dos principais agentes da empresa. Camaleônico e implacável, ele utiliza sua inteligência social e capacidade de manipulação para cumprir missões de alto risco.

John Logan

A série foi criada e escrita por John Logan, que também assume as funções de showrunner e produtor executivo. Três vezes indicado ao Oscar, Logan assina os roteiros de alguns dos filmes mais marcantes das últimas décadas, como "Gladiador" (2000), "O Aviador" (2004) e "007 - Operação Skyfall" (2012). Na televisão, criou a aclamada série "Penny Dreadful".



Carreira internacional

Selton vem ampliando sua atuação em produções estrangeiras. Em 2027, estão previstos os lançamentos de dois filmes internacionais: "Zero K", dirigido pelo norte-americano Michael Almereyda. No longa-metragem, Selton contracena com Caleb Landry Jones, Britt Lower, Peter Sarsgaard, e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Além disso, integra o elenco de "I Don’t Even Know Who I Was (Eu Não Sei Quem Fui)", uma coprodução França-Brasil (Les Valseurs e MyMama Entertainment), rodado em Paris sob a direção do brasileiro João Paulo Miranda Maria. No filme, Selton vive o protagonista e também é um dos produtores.

