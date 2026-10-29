Tati Machado se emociona ao deixar o 'Saia Justa' na gravidez - Reprodução / GNT

Tati Machado se emociona ao deixar o 'Saia Justa' na gravidezReprodução / GNT

Publicado 29/10/2026 15:51

"No começo, quando voltei a aparecer aqui, era engraçado, porque não me reconhecia muito quando me assistia e agora me reconheço. Estou muito feliz, morrendo de medo, claro, e acho que só vou estar completamente realizada quando conseguir que ele [Rafael] esteja aqui comigo, no meu colo", declarou.Emocionada, Tati também agradeceu pelo apoio que recebeu no programa após a perda do primeiro filho, Rael, em maio de 2025, quando estava na 33ª semana de gravidez. "Gente do céu, eu só posso agradecer. Esse sofá aqui também cooperou para... É forte a palavra, mas é a que está vindo a minha cabeça: para a minha salvação. Vocês foram incríveis", afirmou.Eliana destacou a força da amiga diante do luto. "Eu vi sua força, energia, a beleza de ser humano que você é, porque nesses momentos que mostramos de fato quem somos e, no meio de uma rocha, você floresceu", disse.Erika Januza também elogiou a colega. "No meio do caos, você conseguiu ficar de pé e quando voltou não acreditávamos na sua força. Você é uma energia transformadora, de alegria e de acolhimento", declarou.O psicanalista Christian Dunker, convidado da edição, ressaltou a importância de Tati compartilhar sua experiência com o público. "Foi uma lição para todos nós, de saúde mental. Não é sobre voar no céu esplêndido, mas como você fez dessa experiência algo coletivo. Não foi algo exibicionista ou que aproveitou o sofrimento, mas uma lição de como podemos levantar e respeitar os tombos que levamos", afirmou.Tati anunciou a nova gravidez em junho, embora tivesse o desejo de revelar a notícia apenas após o nascimento. A apresentadora explicou que decidiu dividir esse momento com o público pela troca de experiências após a perda gestacional.Apesar da despedida do "Saia Justa", ela ainda permanecerá por mais algum tempo no "Mais Você", da TV Globo.