Giovanna foi a sexta eliminada do reality show - Reprodução/Record

Giovanna foi a sexta eliminada do reality show Reprodução/Record

Publicado 30/10/2026 07:03 | Atualizado 30/10/2026 07:26

Giovanna Gold foi a sexta eliminada de "A Fazenda 18" , da Record, com 27,12% dos votos na noite de quinta-feira (29). A atriz não resistiu à disputa acirrada pela preferência do público contra Darlin, que recebeu 27,72% dos votos, e Maíra Charken, que permaneceu no jogo com 45,16%. Já Ana Bruna venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar o reality show.

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Ela ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Maíra pode conceder imunidade a outro participante na próxima formação de roça e escolheu Ariela. Já Darlin teve as malas com seus pertences confiscadas até a manhã desta sexta-feira (30).

No discurso, Adriane Galisteu lamentou que três peoas que não fogem dos embates estivessem na berlinda. "Coração apertado. Nas outras roças, eu falei para os roceiros que eles estavam fugindo do jogo. Não é o caso agora. Vocês são três mulheres fortes, que chegaram aqui mostrando que querem jogar. Três mulheres fortes com personalidades diferentes. Cada uma, a própria maneira, ajudou a construir o enredo dessa novela da vida real", afirmou.

Após o resultado, a produção do reality quebrou o protocolo e mostrou pela primeira vez na temporada a porcentagem das roceiras. Logo depois, a apresentadora surgiu no telão da sede para contar aos participantes sobre a diferença mínima entre a eliminada e uma das peoas salvas da berlinda.

"Vou dar um spoiler, uma coisa que não falo normalmente. Entre a Giovanna e uma de vocês, não vou dizer qual, a diferença foi de menos de 1%. A coisa foi apertada, num nível master", revelou.

Formação da roça

Vencedora da Prova de Fogo, Fran escolheu o poder da Chama Amarela e conseguiu trocar dois peões da baia. Alfredo e Lucas foram substituídos por Mayk e Tina. Fazendeiro da semana, Thaíde indicou a mãe de Lexa. "Quando eu cheguei aqui, eu trouxe um trauma que era medo de sapo. E aqui graças aos meus amigos, eu perdi esse medo. Hoje posso conviver com esse bicho. Dito isso, por favor, Darlin, sente no banco da roça", justificou.

Giovanna recebeu 10 votos e ocupou o segundo banco. Em seguida, a atriz puxou Maíra da baia para a berlinda. Eduarda sobrou na dinâmica do Resta Um, mas Mônica usou a Chama Vermelha - recebida de Fran - para trocar a miss por Ana Bruna no quarto banco.

A eliminada

Giovanna Gold: Natural de Salvador, a atriz e performer tem 62 anos. Seus principais trabalhos são: Zefa, em "Pantanal" (1990 – Manchete), Alzira, de "Mulheres de Areia" (Globo) e Carmen, em "Chiquititas" (2013 – SBT). Sua última novela foi Gênesis, da Record.