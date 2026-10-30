Fabíola Corrêa pede demissão do SBT - Reprodução / Instagram

Fabíola Corrêa pede demissão do SBTReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2026 13:25

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"Hoje encerro meu ciclo no SBT. Os últimos meses me fizeram olhar para mim. Entendi que era hora de fazer uma escolha. A decisão foi minha. Difícil e dolorosa, mas necessária. Não estou abandonando o jornalismo. Muito menos tudo o que ele me ensinou. Estou levando comigo mais de 20 anos de experiência em comunicação, conteúdo, histórias e pessoas para viver algo diferente", escreveu no Instagram.A jornalista chegou ao canal em dezembro de 2024 como repórter do "Tá na Hora", programa então apresentado por José Luiz Datena e que posteriormente saiu do ar. Em dezembro de 2025, passou a comandar o "SBT Notícias", exibido na madrugada. Durante esse período, apresentou edições ao vivo de até cinco horas e participou de momentos em que o telejornal alcançou a liderança de audiência no horário. Ela também destacou o preparo, o improviso, o raciocínio rápido e o controle emocional exigidos pelas transmissões ao vivo.Antes do SBT, Fabíola teve uma longa trajetória na Record, onde atuou nos bastidores e como repórter do "Cidade Alerta". Com duas décadas de carreira, ela garantiu que não pretende deixar o jornalismo e adiantou que já tem um novo projeto profissional definido."E esse próximo capítulo, na verdade, já começou. Ainda não vou contar qual é. Nos próximos dias, volto aqui para dividir a novidade", disse na publicação.Na despedida, ela agradeceu aos profissionais com quem trabalhou: "Por enquanto, é tempo de agradecer. Aos colegas do SBT e a todos que dividiram comigo redações, estúdios, ruas, madrugadas, plantões: muito obrigada! Um ciclo termina. Outro já está começando."