Mau Mau e Felipe deram o primeiro beijo na novela ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução de vídeo / X

Mau Mau e Felipe deram o primeiro beijo na novela ’Quem Ama Cuida’Reprodução de vídeo / X

Publicado 31/10/2026 08:56 | Atualizado 31/10/2026 09:01

Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) agitaram a web ao darem o primeiro beijo na novela "Quem Ama Cuida" , que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, no capítulo desta sexta-feira (30). A cena ocorreu na escola de dança onde os dois se conheceram e foi embalada pela música "Eu Preciso Dizer Que Te Amo", de Cazuza (1958-1990).

fotogaleria

Sozinhos no local, os dois confessaram o que sentem um pelo outro. "Felipe, eu sei que está confuso para você. Também está para mim", disse o filho de Elisa (Isabela Garcia). "Eu estou muito confuso mas o que estou sentindo é muito bom", respondeu Felipe. Mau Mau o surpreendeu ao confessar: "Eu realmente nunca tinha sentido isso antes e nunca vivi isso antes com ninguém."

Em seguida, os dois protagonizaram um beijão, com direito a jogo de cena, luzes e ângulos diferentes. Em meio ao momento romântico, Mau Mau afirmou: "Eu preciso te falar uma coisa". No entanto, eles foram interrompidos por Patrick (Igor Rickli), que chegou na escola de dança. "Opa, vocês estão aí, gente. Ih, Cazuza. Gostei, hein", disse o professor ao ouvir canção no toca disco.

Repercussão

O primeiro beijo de MaLipe - como o casal ficou conhecido - repercutiu nas redes. "Essa cena foi 'absolute cinema' demais", exaltou um internauta. "Eu nasci dessa química, desse beijo, desse clima. Vou morar para sempre aqui", declarou um telespectador.

"Obrigado [Claudia] Souto, Walcyr [Carrasco], Amora [Mautner] e todos os envolvidos por entregar essa cena antológica e tão representativa", disse um usuário do X, antigo Twitter, mencionando, respectivamente, os autores e a diretora do folhetim. "Parabéns, TV Globo, dessa vez você arrasou e muito. Parabéns a todos os envolvidos pelo trabalho tão sensível e bonito. E vai ter casal LGBTQIAPN+ vencendo mais uma vez", afirmou outra pessoa.

"Não é que a globo teve coragem? Pensei que fosse ser só um selinho. O beijo ficou bonito, toda a cena no geral. Parabéns aos envolvidos", comentou um fã da novela. "Meu Deus, que beijo lindo. Que cena linda. Eu estou em choque", expressou mais alguém.

Bastidores

Nas redes sociais, a emissora mostrou os bastidores da cena e os e relatos dos atores durante a gravação. "Expectativas altas da gente, tanto quanto a de vocês. E é uma virada muito legal dos personagens. Tanto o Maurício quanto o Felipe estão se entregando para esse amor", afirmou o filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício.

João falou sobre o trabalho, coordenado pela direção. Além disso, o ator mandou um recadinho para os admiradores de Mau Mau e Felipe. "A gente espera que os fãs desse casal, a galera que torce por esse casal, fique feliz. Porque realmente está sendo uma cena muito importante para os personagens e para a novela". "Vamos dar muito beijo na boca", brincou Pietro, arrancando risadas do colega de trabalho.