Mônica Fonseca foi expulsa do reality ’A Fazenda 18’, da Record - Reprodução / Instagram

Mônica Fonseca foi expulsa do reality ’A Fazenda 18’, da RecordReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2026 10:32

Fim de jogo! Mônica Fonseca foi expulsa de "A Fazenda 18" , da Record, na manhã deste sábado (31). A saída da jornalista do reality rural ocorreu após ela empurrar Mayk Leão durante a festa, na nesta madrugada. O influenciador digital caiu em uma mesa com garrafas de vidro e precisou levar pontos. Os peões se surpreenderam ao receberem a notícia na sede.

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Fazendeira da semana, Ana Bruna leu a decisão: "Atenção, peões! A participante Mônica infringiu uma das regras do jogo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo. Arrumem as coisas dela e deixem no camarim imediatamente", dizia o recado.

Aliada de Mônica, Franciele Grossi foi às lágrimas. Antes da decisão, alguns participantes disseram que não havia tido agressão. Mayk, então, rebateu Rikardo Negro e Murilo Dias. "Vão duvidar de novo? Fui eu que me joguei? Tem câmera aqui dentro [...] Ela [Mônica] colocou a perna no meu pé. Vocês não viram", afirmou o influenciador, recebendo o apoio de Darlin Ferrattry.

Ana Bruna definiu como "justa" a decisão e disse: "Chega de empurrão, cotovelada, joelhada. Acabou. Não pode encostar". Mônica deixou o programa após fazer o trato da vaca ao lado de Serginho Hondjakoff.

Devido o comportamento, os peões receberam punição e ficarão sem festa na próxima sexta-feira (6).

Pronunciamentos

Através dos stories do Instagram, a equipe da jornalista se pronunciou. "A caminhada da Mônica no reality chegou ao fim, mas tudo o que ela viveu, construiu e marcou por lá continua com a gente. Foram dias de emoções, desafios, risadas e momentos difíceis, mas, acima de tudo, de muita personalidade e autenticidade. Agora começa um novo capítulo aqui fora e nós estaremos aqui para acompanhar, apoiar e torcer por cada passo dessa nova jornada. Essa história não termina aqui, apenas ganha novos capítulos. Esperamos todos vocês aqui, firmes e fortes, para continuar dando muito amor e apoio à nossa peoa."

O time que cuida das redes de Mayk também se manifestou, compartilhando um vídeo do momento da agressão. "O resultado também é um fator determinante em uma agressão. Movimentos sutis, delicados, despretensiosos ou 'ingênuos' podem resultar em consequências desproporcionais em relação ao ato. A participante Mônica Fonseca não se ateve ao resultado. Faltou atenção as possíveis consequências de suas atitudes! Estamos tristes com essa situação", escreveu a equipe do peão.

Discussão

A discussão aconteceu na noite desta sexta. O conflito iniciou com um embate entre Mayk e Fran. "Ridícula, debochada... debochou do câncer da minha mãe, da água da minha comunidade", detonou ele. Mônica, então, entrou na frente do peão. "Chega, Mayk... Deu", disse a apresentadora.

O influenciador chegou a pedir que ela não encostasse nele. No entanto, Mônica atingiu ele com a perna. O influenciador, então, perdeu o equilíbrio e caiu em cima da mesa com garrafas de vidro sobre a mesa com garrafas de vidro. Mayk precisou receber atendimento médico e levou pontos nos ferimentos.

Ao retornar para a sede, confrontou Mônica. "O Brasil viu a tua coxa", disparou o peão. Murilo interferiu, alegando que, caso as imagens confirmassem o empurrão, a jornalista poderia ser expulsa. Mayk reforçou: "Ela me empurrou com a coxa, sim".

O influenciador deixou o quarto, mas depois voltou a confrontar Mônica. "Cadê aquela ridícula? Agressiva! Me empurra de novo, sua ridícula, dá coxada de novo! Devia ser expulsa, sua agressiva", disse ele, que chegou a ameaçar a peoa de processo por lesão corporal. A discussão continuou e os ninjas - seguranças da produção - intervieram novamente e retiraram Mayk da sede.