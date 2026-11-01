Sheron Menezzes reflete sobre beleza e boa forma - Vinicius Mochizuki / Divulgação

Sheron Menezzes reflete sobre beleza e boa forma Vinicius Mochizuki / Divulgação

Publicado 01/11/2026 05:00

Com mais de duas décadas de carreira, Sheron Menezzes assume mais uma personagem marcante na faixa das 19h da TV Globo. Depois do sucesso como Sol em "Vai na Fé" (2023), a atriz agora dá vida à obstetra Bela em "Por Você". A rotina da médica vira de cabeça para baixo após a trágica morte de sua melhor amiga, Juli (Lucy Ramos). Para honrar uma promessa, a médica assume a criação dos quatro filhos da enfermeira, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola), mergulhando de cabeça nas dores e delícias da maternidade.

fotogaleria

Apesar da força em comum com a protagonista anterior, Sheron destaca que as duas personagens seguem caminhos distintos. "Dar vida à Bela tem sido muito especial. Além de ser essa mulher forte e batalhadora, ela também é profundamente comprometida com os próprios sonhos. Acho que pode haver pontos de contato com a Sol, como a coragem e a capacidade de seguir em frente, mas cada uma tem sua história e sua maneira de enfrentar a vida. A Bela, por exemplo, construiu tudo em torno da medicina, já a Sol fez isso em torno da família", analisa.

Ao longo da trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, o público acompanha as mudanças de Bela. Se antes a carreira era a prioridade, a chegada repentina das crianças transforma o luto em um processo de descoberta materna.

"Essa é uma das transformações mais bonitas da Bela, porque ela tinha escolhido a medicina de uma maneira tão completa que não sobrou espaço para mais nada, inclusive para a maternidade. Ela é muito racional, construiu a vida com estudo, disciplina e planejamento e, de repente, a maternidade chega não como um plano, mas como uma herança de amor que ela precisa honrar. É um processo de muito improviso, que bagunça as certezas dela e também a ensina que cuidar pode ser uma forma de conhecimento, uma ciência do coração. E acho bonito que a novela deixe claro que a plenitude dela não vem de escolher entre uma coisa ou outra, mas de aprender que ela pode, sim, ter as duas", comenta Sheron.

Enquanto enfrenta uma disputa judicial pela guarda dos menores, a personagem assume o compromisso de localizar Aroldo, o pai sumido das crianças. Questionada sobre o dilema que a obstetra viverá caso o encontre, a artista antecipa que o bem-estar dos filhos de Juli falará mais alto.

"Se ela o encontrar, acredito que vai tentar olhar primeiro para o que é melhor para os meninos, sem ignorar o vínculo que está se formando entre eles. A maternidade chegou sem planejamento, mas o amor e o cuidado também constroem a convivência. Eu sei, na pele, o quanto a maternidade exige de nós e acredito que o dilema da Bela vai ser bem desenvolvido e que em nenhum momento ela vai pensar apenas no que vai ser melhor para ela, mas sim para os meninos", acredita.

No âmbito profissional, Bela também atravessa alguns desafios no Hospital & Maternidade Luz, sendo vítima das armações de Vanessa (Alinne Moraes). A médica chegou a perder a presidência interina da unidade de saúde devido às atitudes da rival e teve receitas sabotadas por ela.

"A Bela escolheu a medicina de um jeito muito inteiro e leva a sério a responsabilidade que tem no hospital. Perder a presidência interina é mais um desafio, um baque, sabe? Ainda mais em meio às disputas e às armações, mas ela é uma mulher que não desiste facilmente daquilo em que acredita. Vai precisar respirar, entender o cenário e encontrar forças para seguir defendendo o seu trabalho e os pacientes. A personagem também está aprendendo que nem sempre é possível controlar tudo, e que isso não significa deixar de lutar", aponta a atriz.

Triângulo amoroso

Em meio a toda essa turbulência, Bela vê seu coração dividido entre o advogado Gabriel (Thiago Lacerda), um amor do passado, e o diretor escolar Lucas (Amaury Lorenzo). "Eu gosto de pensar que cada relação apresenta uma possibilidade diferente para a Bela, e prefiro não escolher por ela antes de ver como essa história se desenvolve", palpita a atriz aos risos.

"Gabriel e Lucas têm maneiras distintas de se aproximar, e isso coloca a personagem diante de sentimentos e desejos que talvez ela não tenha tido espaço para viver antes. Ela sempre foi muito dedicada à carreira e agora também está descobrindo outras partes de si. Acho que vai precisar escutar o próprio coração e entender o que faz sentido para a vida que está construindo e, principalmente, o que é melhor para as crianças, mas sem deixar de lado o hospital…", acrescenta.

E por falar em Gabriel, o advogado será atropelado a caminho de um encontro com Bela nos capítulos previstos para irem ao ar nesta semana. O acidente foi ordenado por Junqueira (Maurício Mattar) e executado por Zé (Ângelo Antônio), após o pai de Leandra (Giovanna Grigio) descobrir os desvios financeiros que o empresário cometia no hospital. Bela presenciará o atropelamento e socorrerá o ex.

Vida real e apoio do maridão

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Sheron garante que se sente completa com o filho Benjamin, de 9 anos, fruto do relacionamento de 14 anos com o empresário e lutador Saulo Bernard, apesar de no passado sonhar com uma família numerosa. Ao comparar a própria experiência com sua personagem na novela, ela reflete sobre essas diferentes jornadas.

"Vejo que o Benji me completou de uma maneira muito profunda e única. Mesmo assim, é muito divertido e desafiador, ao mesmo tempo, viver essa realidade por meio da Bela. Eu planejei muito o meu filho e tive os meus desafios, porque educar é estar sempre numa linha tênue. É difícil, mas estou aprendendo. Já a Bela, diferente de mim, não pensava em ter filhos nem em todos esses desafios, então tem sido muito interessante construir a maternidade dessa personagem. Ela vai aprender muito, assim como eu aprendi."

Enquanto no folhetim a obstetra enfrenta a realidade de uma maternidade solo, na vida real Sheron mantém uma rotina bem estruturada, embora cheia de desafios, e conta com o apoio do maridão.

"Eu escolhi estar presente em cada aspecto da criação do Benji. Sempre fomos eu, o Saulo e ele, sem nenhuma rede de apoio constante, como uma babá. A maternidade te suga, é muito difícil, então tenho muita gratidão pela parceria que construímos, pela forma como dividimos a criação do Benjamin e pelo fato de que, infelizmente, essa não é a realidade de muitas mulheres. A maternidade me ensinou bastante sobre presença, paciência e a tentativa diária de equilibrar o cuidado com os nossos próprios sonhos. Ninguém deveria ter de dar conta de tudo isso sozinha", desabafa.

Conciliar o ritmo intenso de gravações, o papel de mãe e a vida pessoal é um exercício diário para a atriz, que assume não buscar a perfeição. "Não existe uma fórmula perfeita, e nem sempre tudo fica equilibrado ao mesmo tempo. Tento estar inteira no trabalho quando estou gravando e presente com a minha família quando estou em casa, contando também com a parceria que tenho, como falei anteriormente. A maternidade me deixou mais atenta aos detalhes e mais sensível, e tudo o que vivo acaba alimentando o meu trabalho de alguma forma. Também aprendi a respeitar mais os meus limites."

Beleza e boa forma

Além do talento, a beleza e boa forma de Sheron se tornam assuntos nas redes sociais. Não é difícil esbarrar em comentários como "linda", "maravilhosa" e "espetáculo de mulher" nas publicações recentes da artista. Ela conta que lida com essa onda de carinho com leveza, encarando a estética sem pressões.

"Acho que o principal é cuidar de mim com carinho e buscar bem-estar, sem transformar isso em uma cobrança. Receber elogios é muito gostoso, e fico feliz com esse carinho, tanto pelo trabalho quanto pela aparência. Para mim, beleza também tem a ver com estar bem, com se sentir inteira e com a verdade que a gente leva para aquilo que faz."