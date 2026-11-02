Sérgio Malheiros protagoniza a série ’Amor da Minha Vida’ - Divulgação/Jorge Bispo

Sérgio Malheiros protagoniza a série ’Amor da Minha Vida’Divulgação/Jorge Bispo

Publicado 02/11/2026 05:00

Aos 33 anos, Sérgio Malheiros já atravessou diferentes fases da televisão brasileira e construiu uma carreira sólida, iniciada ainda na infância. Agora, o ator reencontra o público na segunda temporada de “Amor da Minha Vida”, série do Disney+. Os novos episódios dão continuidade à trajetória de Victor e Bia, personagens vividos pelo artista e Bruna Marquezine, e exploram os próximos capítulos da relação entre os protagonistas.

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"O público vai encontrar um Victor mais maduro, mas também diante de novos desafios. Na primeira temporada, acompanhamos a descoberta desse amor entre ele e a Bia, e agora eles estão vivendo uma relação de fato e começam a perceber que amar alguém também significa lidar com escolhas, sonhos, diferenças e com a própria vida adulta. O Victor amadurece bastante nesta temporada", conta.

O ator destaca que a sequência da produção reforça a ideia de que não existe uma fórmula pronta para o amor. "Embora o Victor continue sendo esse cara sensível, romântico, nerd e apaixonado, ele também começa a se deparar com questões mais complexas da vida adulta e do relacionamento. A série evidencia que cada relação tem seus desafios, e amar também exige maturidade, diálogo e disposição para compreender o outro. Acho que, no fim, a gente está sempre aprendendo a amar".

Para Sérgio, interpretar o personagem nesta nova temporada exigiu explorar inseguranças, escolhas e conflitos que o colocam diante de questões importantes sobre a vida adulta. "Voltar para esse universo trouxe uma sensação de reencontro com algo que eu conhecia, mas, ao mesmo tempo, com a possibilidade de descobrir novas camadas. O mais interessante foi perceber que eu também tinha mudado nesse intervalo, então o Victor que reencontrei não poderia ser exatamente o mesmo. Foi um processo muito gostoso de entender o que permaneceu nele e o que precisava amadurecer", diz.

A longa amizade entre Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine foi um dos pontos positivos do reencontro dos atores em "Amor da Minha Vida". "Trabalhamos juntos desde criança, praticamente começamos juntos na TV e já fomos irmãos em outros filmes, enfim... Para além desse reencontro, é muito bom estar com alguém que, além de ser uma super atriz e profissional incrível, é muito generosa e está sempre pensando no bem da cena, em como que a gente pode melhorar, muito aberta a ouvir e a ensaiar. Isso é muito importante para o resultado final do nosso trabalho".

O ator ressalta que interpretar essa nova fase do relacionamento de Victor e Bia permitiu explorar os conflitos que surgem quando o amor encontra os desafios da vida a dois. "Eles estão vivendo uma relação, de fato, e começam a perceber que amar alguém também significa lidar com escolhas, sonhos, diferenças e com a própria vida adulta. Acho que muita gente vai se reconhecer nesses conflitos, porque nem sempre amar é suficiente para fazer tudo funcionar", afirma.

Compartilhar o set de filmagem com Sophia Abrahão trouxe a Sérgio Malheiros a oportunidade de voltar a contracenar com a parceira. Juntos desde 2014, os atores se conheceram nos bastidores da novela "Alto Astral", da TV Globo.

"É uma experiência muito legal, não trabalhávamos juntos desde que nos conhecemos. E a gente se conheceu trabalhando, fazendo par romântico para uma novela. E foi uma experiência muito maneira de estarmos juntos em cena de novo, porque a gente já tem uma rotina de se ajudar, de dar opinião um no trabalho e no outro, de conversar e ensaiar juntos. Então poder fazer isso para o mesmo trabalho, nas mesmas cenas, isso foi muito gostoso, muito legal", celebra.

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Sérgio Malheiros também integra o elenco de "Camisas Negras”, que estreia em 19 de novembro nos cinemas. O ator dá vida a Nelson da Conceição, goleiro que participou de todas as partidas do título do Campeonato Carioca de 1923 conquistado pelo Vasco da Gama e chegou à Seleção Brasileira em um período marcado por barreiras raciais no esporte.

"É uma honra muito grande pode falar sobre isso e dar vida a um personagem tão histórico e importante, principalmente pela representatividade dele, que foi o primeiro goleiro negro da Seleção Brasileira. [...] Integrar o elenco e contar parte dessa história é uma honra porque pra mim, como um homem negro, é de suma importância resgatar a trajetória e a força de Nelson da Conceição neste filme. Interpreta-lo é um ato de reverência, ele enfrentou o racimo no futebol de uma forma corajosa e revolucionária", destaca.

O artista precisou mergulhar em uma pesquisa histórica, já que são escassos os registros audiovisuais da época. "A gente teve que se preparar muito para entender como os jogadores se comportavam, e sem ter nenhuma filmagem. Tínhamos somente fotos, depoimentos, notícias e pouquíssimas aspas. Então foi um trabalho de criar junto com os pesquisadores e com o diretor esse universo do futebol dos anos 1920".

Outro desafio para Sérgio foi interpretar, pela primeira vez, uma pessoa que realmente existiu. "Houve certa dificuldade no sentido de entender como era esse cara de verdade, como ele falava, como ele se comportava, o que ele pensava. E poder, de certa forma, mostrar isso no subtexto, nas linguagens, no que a gente vai contar no filme", explica.