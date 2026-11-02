Competidora precisou de atendimento médico - Reprodução / SBT

Competidora precisou de atendimento médicoReprodução / SBT

Publicado 02/11/2026 11:47

Uma participante passou mal e desmaiou durante o quadro "Comprar é Bom, Levar é Melhor" do programa "Domingo Legal", do SBT, exibido neste domingo (1º), comandado por Celso Portiolli . Após o ocorrido, Schauane apareceu na atração comentando a situação, indicando que se recuperou.

Participante passa mal e desmaia em prova no 'Domingo Legal' Crédito: Reprodução de vídeo / X https://t.co/AG0D8s73Vr — Jornal O Dia (@jornalodia) November 2, 2026

"Foi muita adrenalina, muita emoção. Eu estava guardando para mim a emoção e acabou acontecendo. [...] Eu sabia que ia passar mal. É mau para o bom. Vou levar os meus prêmios", afirmou ela, ao relembrar o desmaio. Parceiro de prova, Saymon também falou sobre a situação: "Percebi. A Schauane desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado."

O mal-estar ocorreu no meio da prova, realizada em uma loja. Enquanto a integrante da família Machado corria para pegar a maior quantidade de prêmios no tempo determinado, ela demonstrou que não estava bem.

A dinâmica foi interrompida e uma equipe médica entrou no local, prestando os primeiros socorros à jogadora. Schauane deitou em uma maca e recebeu os cuidados necessários. Apesar do susto, ela afirmou que não pretendia desistir da competição.

Homenagem a Portiolli

Em maio, Portiolli foi surpreendido na atração com uma série de homenagens especiais e emocionantes pelos seus 30 anos como apresentador da emissora de Silvio Santos (1930-2014). Ao longo do programa, o comunicador recebeu diferentes tributos que marcam sua trajetória na emissora.

Celso foi impactado por uma ação especial que tomou as ruas de três cidades marcantes de sua história, revelada por meio de links ao longo da atração: Maringá (PR), onde nasceu; Ponta Porã (MS), onde viveu parte da juventude e iniciou sua carreira no rádio; e São Paulo, onde está presente cotidianamente nos estúdios do SBT. Os três municípios receberam outdoors em sua homenagem, que permanecerão expostos nas próximas semanas.



No palco, Celso ainda foi presenteado com uma obra exclusiva assinada pelo artista brasileiro Giuliano Palladino Isola e um quadro de fotos preparado pela emissora com momentos marcantes de sua trajetória.



"Eu nunca achei que iria completar 30 anos de televisão, porque tinha um plano de parar antes. Mas já vou fazer 60 e estou aqui, trabalhando. Eu sou muito feliz aqui no SBT. Cada vez que venho para a televisão, tenho um pensamento na cabeça: a única dúvida que eu não tenho é se vou parar ou não. Fiquei uma semana em casa, sem fazer nada, estudando um pouco, e já me encheu o saco. Eu falei: 'Sem trabalho, ninguém vai me aguentar, então não posso parar'. Eu trabalho porque eu gosto."



"Sempre fui muito grato ao SBT e ao Silvio (Santos), e sempre fiz questão de agradecer. Quero mostrar uma coisa que nunca mostrei, mas sempre agradeci muito ao Silvio. O último áudio que ele me mandou… essa foi a frase que ele disse pra mim: 'Obrigado por tudo, Portiolli'. Essa foi a última frase dele. Para mim, bastou", completou, emocionado.