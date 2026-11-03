Mônica Fonseca reconheceu que sua expulsão de 'A Fazenda 18' foi justa depois de rever as imagens da discussão com Mayk Leão fora do confinamentoReprodução / Youtube
Após a expulsão, Mônica analisou o ocorrido. #LiveAFazenda #AFazenda https://t.co/IMwTuoR7jY— A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2026
“Quando eu vi a imagem, eu falei: realmente, eu encostei, foi merecida a expulsão. (...) A minha expulsão é muito correta, ela é justa. São as regras do jogo”, afirmou.
Mônica foi retirada do programa no sábado (31) depois de empurrar Mayk durante uma discussão. Ele se desequilibrou contra uma mesa com objetos de vidro, sofreu cortes na mão e levou pontos. A produção informou aos peões que ela havia colocado em risco a integridade física do colega.
A apresentadora contou que, ao chegar em casa, encontrou amigos acompanhados de uma psicóloga. Segundo ela, ainda estava em negação sobre o ocorrido. “Eu falava: ‘Gente, eu não encostei’. (...) E eu me enganei convicta”, relatou.
Do outro lado do reality
Antes de entrar no programa, Mônica já acompanhava realities havia 12 anos como jornalista, em entrevistas, coletivas e coberturas. A experiência como participante, porém, fez com que revisasse a forma como enxergava quem está confinado.
“Muitas vezes, talvez, até nas minhas entrevistas, eu fui muito rígida. Porque talvez me faltava essa sensibilidade, que hoje eu já consigo entender muito mais”, reconheceu.
Ela afirmou que, fora do programa, o público e os jornalistas têm acesso a várias câmeras e podem rever cada situação. Dentro da casa, segundo Mônica, os participantes ficam limitados ao instante vivido e às versões de quem presenciou cada episódio.
A jornalista disse ainda que não assistiu a tudo o que aconteceu durante sua participação. A orientação recebida da psicóloga foi para processar o material aos poucos. “Não tente comer todo o bolo de uma vez só, coma por fatias”, repassou.
Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Mônica começou a carreira como modelo aos 13 anos e depois migrou para a televisão. Ela passou pela TV Pampa e pela Record Guaíba e ganhou projeção no quadro "A Hora da Venenosa", também apresentado por ela na Record em Minas Gerais.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa