Mônica Fonseca reconheceu que sua expulsão de 'A Fazenda 18' foi justa depois de rever as imagens da discussão com Mayk Leão fora do confinamento - Reprodução / Youtube

Mônica Fonseca reconheceu que sua expulsão de 'A Fazenda 18' foi justa depois de rever as imagens da discussão com Mayk Leão fora do confinamentoReprodução / Youtube

Publicado 03/11/2026 11:51

Após a expulsão, Mônica analisou o ocorrido. #LiveAFazenda #AFazenda https://t.co/IMwTuoR7jY — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2026

“Quando eu vi a imagem, eu falei: realmente, eu encostei, foi merecida a expulsão. (...) A minha expulsão é muito correta, ela é justa. São as regras do jogo”, afirmou.



Mônica foi retirada do programa no sábado (31) depois de empurrar Mayk durante uma discussão. Ele se desequilibrou contra uma mesa com objetos de vidro, sofreu cortes na mão e levou pontos. A produção informou aos peões que ela havia colocado em risco a integridade física do colega. “Quando eu vi a imagem, eu falei: realmente, eu encostei, foi merecida a expulsão. (...) A minha expulsão é muito correta, ela é justa. São as regras do jogo”, afirmou.Mônica foi retirada do programa no sábado (31) depois de empurrar Mayk durante uma discussão. Ele se desequilibrou contra uma mesa com objetos de vidro, sofreu cortes na mão e levou pontos. A produção informou aos peões que ela havia colocado em risco a integridade física do colega.