Rosamaria Murtinho no programa 'Encontro com Patrícia Poeta' - Reprodução / TV Globo

Rosamaria Murtinho no programa 'Encontro com Patrícia Poeta'Reprodução / TV Globo

Publicado 03/11/2026 12:49

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"Eu acho que, se tivesse segredo, todo mundo seguia. Eu acho que a gente foi vivendo, criando uma família, e a coisa foi acontecendo. E quando vimos, tínhamos 70 anos juntos", afirmou.Ao falar sobre a longevidade do casamento, Rosamaria deixou claro que não existe uma fórmula para manter uma relação por tanto tempo. Para ela, a convivência, a formação da família e as experiências compartilhadas fizeram parte dessa história.A artista também destacou a afinidade que sempre teve com Mauro, que também é ator. "Tínhamos as mesmas ideias, as mesmas carências, os mesmos sucessos", contou. A parceria no trabalho, segundo ela, teve importância na construção da vida a dois.Juntos desde o fim da década de 1950, Rosamaria e Mauro são pais de três filhos: Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça. A família cresceu com a chegada de cinco netos: Vitória, Sofia e Januária, filhas de Mauro Filho; Anna Luiza, filha de Rodrigo; e Pedro Lucas, filho de João Paulo.Além de falar sobre o casamento, a atriz revisitou momentos importantes de sua trajetória na televisão e no teatro. Durante o programa, ela recordou o começo da carreira e alguns dos personagens mais marcantes que interpretou ao longo de sete décadas de trabalho.Ao olhar para tudo o que construiu nesse período, Rosamaria resumiu o sentimento de forma simples: "É uma lembrança boa. Tipo missão cumprida".A participação também contou com homenagens da família. Os filhos prestaram homenagens à mãe, que acompanhou as demonstrações de carinho durante a atração matinal.Uma das surpresas ficou por conta de Sofia, neta da artista, que apareceu no palco para cantar "Beatriz", música de Chico Buarque. A apresentação emocionou a avó, que foi surpreendida pela homenagem e reagiu logo depois da música. "Que surpresa boa", disse Rosamaria.