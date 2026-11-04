Renata, Rikardo, Eduarda e Mayk formam a sétima roça Reprodução de vídeo
'A Fazenda 18': Renata, Rikardo, Eduarda e Mayk estão na roça
Formação da berlinda contou com sorteio do lampião dos poderes e troca de veto na Prova do Fazendeiro
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Atriz destacou a parceria profissional, relembrou a vida em família e recebeu homenagens dos filhos e da neta no 'Encontro'
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Jornalista disse que só entendeu o empurrão ao rever as imagens e comparou a experiência no reality com o trabalho de entrevistadora
Vídeo! Participante passa mal e desmaia em prova no 'Domingo Legal'
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Sérgio Malheiros fala sobre nova temporada de 'Amor da Minha Vida'
Ator comenta os dilemas de Victor na série, o reencontro com Bruna Marquezine e a experiência de viver uma figura histórica nos cinemas
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