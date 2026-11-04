Renata, Rikardo, Eduarda e Mayk formam a sétima roça - Reprodução de vídeo

Renata, Rikardo, Eduarda e Mayk formam a sétima roça Reprodução de vídeo

Publicado 04/11/2026 07:02

A sétima roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (3). Renata, Rikardo, Eduarda e Mayk formam a berlinda. Com exceção de Eduarda, vetada da prova do fazendeiro pelo poder da Chama Vermelha, um dos participantes ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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Dono do lampião, Daniel aceitou a proposta de Adriane Galisteu e faturou R$ 10 mil em troca da transferência dos poderes para outro peão. Thaíde foi sorteado e ficou imune à votação após ficar com o poder da Chama Amarela.

Ana Bruna, fazendeira da semana, indicou Renata para a berlinda. "Eu vou colocar minha primeira aliada da casa. Eu tinha muito carinho por ela e sempre tentei ser a 01 dela. Ela me disse que tinha que fazer o que for preciso para sobreviver aqui. É uma pessoa desleal. Segundo ponto, voltou de uma roça onde o público deu uma chance a ela e continua sem se posicionar. Não vi nenhum posicionamento forte ou grande embate. Considero ela uma planta", justificou.

Alfredo e Rikardo receberam 5 votos e o ex-Casa de Vidro do "BBB 26" acabou na roça. Ele puxou Eduarda da baia para ocupar o terceiro banco. Mayk sobrou no Resta Um e vetou Renata da prova do fazendeiro. Presenteado com a Chama Vermelha por Thaíde, Rikardo trocou a peoa vetada e impediu Eduarda de escapar da berlinda.

Avaliação do jogo

Expulsa de "A Fazenda 18" no fim de semana, Mônica Fonseca comentou o empurrão em Mayk que motivou a saída do programa. O peão se desequilibrou contra uma mesa com objetos de vidro, sofreu cortes na mão e levou pontos. "Quando eu vi a imagem, eu falei: realmente, eu encostei, foi merecida a expulsão. A minha expulsão é muito correta, ela é justa. São as regras do jogo. [...] Eu falava: 'Gente, eu não encostei'. E eu me enganei convicta", afirmou em conversa com Christina Rocha.

Antes de entrar na disputa, a jornalista acompanhava realities havia 12 anos e participou de coletivas e várias coberturas. A experiência como participante fez com que ela revisasse a forma como enxergava quem está confinado. "Muitas vezes, talvez, até nas minhas entrevistas, eu fui muito rígida. Porque talvez me faltava essa sensibilidade, que hoje eu já consigo entender muito mais", confessou.

Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Mônica Fonseca, de 32 anos, iniciou a trajetória profissional na TV Pampa, em 2014. Desde então, já passou pela Record Guaíba, em Porto Alegre, e fez parte do quadro "Hora da Venenosa" (Record RS e Record MG). Ela é mãe de Lorenzo, de 9 anos.