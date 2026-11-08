Dira Paes é a protagonista da nova trama das 18h da emissora - Globo/ Beatriz Damy

Dira Paes é a protagonista da nova trama das 18h da emissora Globo/ Beatriz Damy

Publicado 08/11/2026 05:00

Depois do sucesso como Lígia em "Três Graças" (2025), Dira Paes se prepara para viver Rosenda em "Lá na Minha Terra", novela das 18h da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (9). A atriz interpreta uma mulher forte, que criou cinco filhos sozinha no sertão de Lavra Seca e alimenta a esperança de reencontrar o marido. Em entrevista ao Meia Hora, a artista falou sobre as inspirações para compor à pecuarista, os conflitos amorosos da protagonista e os desafios de contracenar com animais.

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- Como foi a construção de Rosenda, uma mulher que criou cinco filhos sozinha no sertão de Lavra Seca?

Esse é o arquétipo de grande parte das brasileiras. A mãe que não tem escolha. A mãe que segue o fluxo da vida. E a minha inspiração foi essas mulheres que eu conheço, muitas delas. Eu já estive perto de muitas delas. E eu consigo me conectar com esse olhar sobre o mundo, a sociedade, que é uma sociedade matriarcal, onde as mulheres são o alicerce da família. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a literatura, a gente vê esse arquétipo várias vezes, como a mãe coragem, a mãe determinada, que dá conta de seus filhos e da sua própria vida.

- A ausência de Severino (Daniel de Oliveira), que partiu para São Paulo e nunca mais deu notícias, é um dos conflitos de Rosenda. Como ela lida com a incerteza e a esperança de reencontrar o marido?

Rosenda sacrificou suas próprias individualidades em nome da família. Esse, eu acho que é o caminho dela, além de uma ausência presente. Você lidar com a perda é uma coisa. Você lidar com o ponto de interrogação é outra coisa, uma ausência que se torna presente, é uma contradição. A ausência de Severino provoca quase uma certa instabilidade na própria personalidade da Rosenda, porque ela sabe que tem alguma coisa de errado. Agora, como sair de Lavra Seca até São Paulo para tentar resolver a vida? Não é fácil, né? E isso deve ser a história de muita gente também: querer resolver e não ter meios para resolver suas agonias.

- Mais de 15 anos após o desaparecimento, Rosenda nunca perdeu a esperança de reencontrar Severino. De que maneira a paixão de Almerindo (Mateus Solano) atravessa essa espera e desperta novos sentimentos na protagonista?

Eu vejo uma raridade nesse homem que é o Almerindo. [...] O amor faz a gente esperar, o amor tem paciência, é sublime e nobre. O Almerindo, apesar de rico, é um homem nobre. Apesar de ser o grande abastado de Lavra Seca, é um homem que construiu o seu legado e patrimônio de uma maneira rara. Acho isso muito bonito, da gente mostrar nesse interior, que é possível acreditar em pessoas nobres. É um amor mais maduro, não é um amor do ímpeto, é o amor da identidade, de quem gosta das mesmas coisas e fala a mesma língua. Então, eu não sei muito bem qual é o futuro desses dois, mas são pessoas que se conectam não nos seus antagonismos, mas no que é similar entre eles.

- Que tipo de pesquisa ou preparação você fez para trazer a rotina de uma pecuarista para a personagem?

Realmente, é um desafio você lidar com animais em cena. É um desafio porque você primeiro tem bichos vivos, né? Que são cavalos, são cabras, bodes, galinhas, galo. A gente tem boi e a gente tem que ter a dinâmica de um cotidiano muito integrado naturalmente com isso. Primeiro, eu tive memória de outros trabalhos; depois, o meu encontro com os instrutores, aqueles que lidam com os cavalos, que é o cotidiano da Rosenda. Antes de montar, eu aprendi uma parte teórica do lidar e uma parte de chão com o bicho, porque a gente sempre, quando pensa no bicho, pensa montado... é como que você pega, como você arreia, conduz, empurra... Então, eu estou tentando trazer isso para a cena.

- Como tem sido o processo de construção da personagem a partir do texto de Mário Teixeira e a direção do Allan Fiterman?

O texto do Mário é irresistível. Ele coloca cheiro, imagens, palavras que a gente, de certa maneira, eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu, como "imperscrutável". E aí, depois, eu acho que o Alan, ele coordena com uma velocidade de quem sabe tá vendo a cena pronta. Então, eles nos ambientam rapidamente, nos colocando em cena, que eu acho ótimo, porque você já vai decorando onde você vai falar, porque é muito texto. Mas é um prazer inenarrável.

- Quais lembranças da infância você carrega da região amazônica? Essa vivência influenciou sua conexão com a história da novela?

Sinto que eu pisei na terra, que eu nadei nos igarapés, eu aprendi a nadar no igarapé, a gente esperava a água encher... tudo muito lindo. Que privilégio. Apesar dessa conexão, eu sou uma criança extremamente urbana, eu sei que todo mundo, devido aos meus traços, me conecta muito com essa ludicidade. Eu tive isso também, mas nas férias. Eu sempre fui uma menina muito urbana. Mas essa conexão, ela se estabelece porque todas as oportunidades e minha trajetória, me levaram muito pra terra, pra pisar no chão, pra sentir cheiro de Brasil e de gente. Então, eu me conecto muito com esse lugar, de quem viajou o Brasil inteiro trabalhando.