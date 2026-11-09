Dira Paes protagoniza a nova novela das 18h da TV Globo, ’Lá na Minha Terra’ - TV Globo / Beatriz Damy

Dira Paes protagoniza a nova novela das 18h da TV Globo, ’Lá na Minha Terra’TV Globo / Beatriz Damy

Publicado 09/11/2026 05:00

A novela " Lá na Minha Terra " estreia na faixa das 18h da TV Globo, nesta segunda-feira (9), substituindo "A Nobreza do Amor". Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim acompanha a trajetória de Rosenda (Dira Paes), uma mulher que luta para descobrir a verdade sobre o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira), e se reencontrar consigo mesma.

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Há pouco mais de 15 anos, Severino deixou a fictícia cidade Lavra Seca, no interior do Nordeste, rumo a São Paulo, com a promessa de construir uma vida melhor para a família. No entanto, ele nunca mais retornou. Para trás ficaram a mulher e os cinco filhos, Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). O tempo passou, mas a ausência de Severino permanece cercada de perguntas, já que a família não sabe nem se ele está vivo. Há pouco mais de 15 anos, Severino deixou a fictícia cidade Lavra Seca, no interior do Nordeste, rumo a São Paulo, com a promessa de construir uma vida melhor para a família. No entanto, ele nunca mais retornou. Para trás ficaram a mulher e os cinco filhos, Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). O tempo passou, mas a ausência de Severino permanece cercada de perguntas, já que a família não sabe nem se ele está vivo.

"A Rosenda nem sabe se foi abandonada ou não. Ela convive com a ausência. E conviver com a ausência é muito difícil. Porque, na verdade, quando a gente tem uma perda, a gente tem a certeza de um ponto final. Agora, quando a gente não tem a resposta, conviver com o ponto de interrogação é muito difícil. E eu acho que a Rosenda vem mostrar a força da superação em cima dessa vida que ela está levando.[...] Ela quer viver uma nova vida", conta Dira.



Desde então, a pecuarista criou os filhos com afeto, coragem e muito sacrifício, enfrentando as dificuldades da vida. Mesmo depois de tantos anos, continua fiel ao casamento e mantém vivo o vínculo com Severino, chegando a guardar para ele um lugar à mesa. O sustento da família vem principalmente de uma pequena criação de cabras.

Em busca de uma resposta, a personagem de Dira decide procurar o marido em São Paulo e descobre uma realidade ainda mais complicada do que imaginava. Com a identidade de Cesário, ele vive uma vida luxuosa ao lado de outra mulher, Ismália (Camila Morgado), com quem teve uma filha, Alice (Giulia Benite). Sem nunca ter decidido se separar legalmente de Rosenda ou ao menos dar notícias, Severino está sempre dividido entre a nova vida e as lembranças da família. A trama deixa um questionamento: será que Rosenda e os filhos conseguirão perdoá-lo?

A protagonista ressalta a bravura da personagem ao enfrentar as adversidades. "É uma trajetória de heroína que a gente também vê a mãe coragem, que enfrenta as adversidades e não é derrotista. Eu falo que Rosenda não é pobre, ela só não tem dinheiro, que é diferente. Eu vejo nela uma capacidade de inspirar muita gente, porque ela tem filhos incríveis e ela tem essa ausência. E lidar com a ausência não é saudável, né? A gente lida com perda, mas com ausência a gente fica totalmente sem futuro, porque você está conectado com uma âncora que te prende a alguma coisa."



Para Dira, o folhetim trará uma mensagem, principalmente para as mães, que, muitas vezes, priorizam os filhos e esquecem de si. "E eu acho que a novela vai mostrar esse desafio. Qual é a sua âncora? O que é que está te prendendo, que não deixa você se transformar numa nova pessoa, que não deixa você ser alguém que talvez esteja guardada dentro de você? E a gente sabe que muitas mães fazem isso, recolhem e esquecem a sua individualidade para se doar aos filhos", acredita.

Daniel define a atitude do seu personagem como "indefensável". O artista, no entanto, pondera: "Ao mesmo tempo, eu, como ator, tenho que defendê-lo até para deixar o público na dúvida, se perdoa ou não", diz ele, ao adiantar as camadas da trama que podem despertar diferentes reações nos telespectadores.

Apesar do abandono, o ator comenta que Severino - que se torna Cesário - ainda mantém um carinho pela mulher e os filhos que deixou em Lavra Seca. "Quando ele vai lembrar da família, tem um relicário que guarda as sete chaves num cofre no escritório da empresa, ele lembra com muito afeto e com muito amor. Mas 15 anos passaram. Então, é muito complicado perdoar quem nunca te deu resposta. [...] Ele abandonou uma família com filhos, uma mulher que ele tanto amava e que ainda carrega um sentimento mesmo depois de muito tempo", afirma Daniel.



O espaço deixado por Severino no coração da moradora de Lavra Seca pode ser ocupado. O poderoso fazendeiro viúvo Almerindo Mourão (Mateus Solano) é completamente apaixonado por ela. No fundo, Rosenda sente o mesmo, mas não consegue permitir viver um novo amor devido a devoção que ainda mantém pelo marido traidor.



"Essa relação entre Almerindo e Rosenda, em primeiro lugar, é uma relação de amizade. Duas pessoas que se reconhecem e que reconhecem um no outro a sua terra, os animais, a família e os valores. E são [valores] que deveriam ser muito mais valorizados do que o valor do dinheiro, do poder. [...] Por isso é tão importante a gente ter esses valores passando no horário das 18h", afirma Mateus.

O intérprete do fazendeiro avalia a relação do possível futuro casal. "Eu acho que é um amor muito maduro e porque vem desse lugar da amizade. [...] Eu acho que tem duas coisas: é claro, a atração física dos dois, de uma mulher que está 15 anos sem uma pessoa, e de um homem que também está 15 anos sem a sua afinada mulher, a mãe de sua filha", menciona o ator.

"Mas tem, talvez antes e principalmente: uma mulher precisando resolver sua vida. Uma mulher na 'flor da idade' - como diz o Almerindo -, linda, e que precisa resolver a vida dela. Em primeiro lugar, ele quer que ela seja feliz. E se for possível, ele gostaria de fazer parte disso. Isso é muito raro. A gente normalmente tem pessoas cheias de segundas intenções, então a gente ver um cara com essa nobreza de espírito é muito bonito", complementa.

Elenco

O elenco estrelado do folhetim ainda conta com Lilia Cabral, Débora Nascimento, Danilo Mesquita, Lucy Alves, Jesuíta Barbosa, Gabriela Loran, Luis Miranda, Julia Dalavia, Felipe Simas, Gustavo Vaz, Mariana Lima, Thardelly Lima, Clarissa Pinheiro, Cris Larin, Rhaisa Batista, Olívia Araújo, Igor Lorenzo e Alane Dias.