Mayk é o novo fazendeiro do reality show Antonio Chahestian/RECORD
Mayk é o novo fazendeiro do cercado #ProvaDoFazendeiro https://t.co/sbK2fhKFIl— A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2026
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'A Fazenda 18': Mayk vence prova do fazendeiro e escapa da roça
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Jornalista disse que só entendeu o empurrão ao rever as imagens e comparou a experiência no reality com o trabalho de entrevistadora
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