Camila Morgado interpreta a vilã Ismália em ’Lá na Minha Terra’ - Beatriz Damy / TV Globo

Camila Morgado interpreta a vilã Ismália em ’Lá na Minha Terra’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 08/11/2026 05:00

Depois de interpretar a submissa Dona Patroa em "Renascer" (2024), Camila Morgado retorna às novelas da TV Globo como a grande vilã de "Lá na Minha Terra", nova trama das 18h, que estreia nesta segunda-feira (9). Com mais de duas décadas de carreira, a atriz acredita que a personagem, rica, sedutora, manipuladora e preconceituosa, vai despertar sentimentos opostos no público.

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"Desejo muito que amem odiá-la e odeiem amá-la!", comenta a artista, que descreve a megera: "Dona de uma personalidade marcante, Ismália veio ao mundo inscrita na nobreza, com muitos privilégios. Não se preocupa em ostentar sua riqueza e acredita no poder de sedução do dinheiro. Manipuladora, faz de tudo para conseguir o que deseja. Mimada, sempre entendeu que o mundo estava a seus pés. Olhar de anjo, aprendeu o uso comedido da mentira. Sarcástica, intempestiva, imprevisível, espirituosa, dona de um humor bem peculiar e apaixonada por Cesário (Daniel de Oliveira)."

Na trama, Ismália abandona o primeiro casamento para ficar com Cesário, o jardineiro de sua mansão. Juntos, eles terão Alice (Giulia Benite). Fruto do relacionamento anterior, a vilã também é mamãe de Daniel (Jesuíta Barbosa). "Ismália trata os filhos com bastante diferença. Eu percebo que com Daniel, ela é mais afetiva e apaixonada e com Alice, ela é mais competitiva e crítica. Mesmo assim, ela ama, defende e se orgulha dos filhos", conta Camila.

O que a vilã nem imagina é que o novo marido esconde um segredo do passado: há 15 anos, ele, que na verdade se chama Severino, saiu da fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, para tentar a vida em São Paulo e deixou para trás a mulher, Rosenda, e os cinco filhos, Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro).

A farsa ganha novos contornos quando Rosenda decide ir atrás do amado. Na capital paulista, a pecuarista consegue um emprego no Jóquei Clube e esbarra em Ismália, sem saber que ela é a atual mulher de Severino. As duas, entretanto, não vão demorar a descobrir toda a verdade sobre o atual empresário.

"Este momento é crucial para todos os personagens envolvidos. Para Ismália, a descoberta chega como uma avalanche em sua vida. Ela fica destruída e desestruturada quando descobre que vivia há quinze anos em um casamento falso, que Cesário escondia uma grande mentira", adianta Camila.

Com a revelação de que o homem com quem se casou nunca se divorciou, Ismália vai expulsá-lo de casa. E, se na história, o triângulo amoroso dos personagens é marcado por tensões e reviravoltas, nos bastidores o clima é outro. "A troca com Dira e com Daniel é muito gostosa. No primeiro momento, Ismália entra no embate com Rosenda, mas depois entende que ambas estão na mesma situação. Infelizmente, Ismália precisa estar no controle de tudo e não aceita perder, portanto a vingança é algo que sempre estará no seu horizonte de possibilidades, assim como sua personalidade sarcástica e perversa", entrega a atriz.

Além da questão amorosa, a história da vilã abordará as disparidades sociais e o preconceito velado. "É uma personagem extremamente individualista, classista e cheia de preconceitos. Eu acho que ela traz uma oportunidade de analisarmos nossa sociedade contemporânea, através dela poderemos construir uma análise crítica deste mundo tão desigual. Podemos abordar as questões regionais, os privilégios das classes mais abastadas. Para mim, está sendo uma grande chance poder, através de Ismália, falar de temas tão complexos e estruturais de nossa sociedade."

Preparação

Para dar vida à antagonista, Camila tem se dedicado. "Sinto que o processo de construção de um personagem em uma novela, como é uma obra aberta, leva um tempo maior de duração, porque você vai conhecendo o personagem a partir dos textos que vão chegando e também porque é um processo coletivo entre autor, diretor, figurino, caracterização e ator. Cada um vai contribuindo e somando na proposta final."



Questionada sobre possíveis inspirações em outras vilãs da teledramaturgia, Camila é direta: "A sinopse do personagem é sempre meu ponto de partida, as conversas e os ensaios com o preparador de elenco, Renato Linhares, as trocas com meu núcleo de atores da novela e com todos os diretores foram fundamentais para este início. Vi vários filmes inspiradores e li textos complementares ao tema da novela. Enfim, é um processo que não se esgota, está sempre ativo em nossas mentes até o final do trabalho."

Carreira

Extensa, a trajetória profissional da atriz é repleta de papéis marcantes. Ela estreou na televisão na minissérie "A Casa das Sete Mulheres" (2003) e, desde então, acumulou trabalhos em produções como "Um Só Coração" (2005), "JK" (2006) e na série "Bom Dia, Verônica" (2020), da Netflix. Nas novelas, atuou em "América" (2005), "Viver a Vida" (2009), "Babilônia" (2015), no remake de "Pantanal" (2022), entre outras. Já nos cinemas, deu vida à protagonista do drama "Olga" (2004) e estrelou as comédias "Até que a Sorte nos Separe 2 e 3" e "Bem Casados" (2015).

Camila, então, conta qual é seu critério para a escolha dos trabalhos. "Gosto de personagens que podem construir diálogos e trazer reflexões. Através do riso, do drama ou da tragédia, não importa, contanto que tragam uma construção crítica que possa criar no espectador uma identificação, tanto de desejo quanto de repulsa."

Fora das telas

Em julho deste ano, a artista foi homenageada no Festival de Cinema de Vitória. "Foi uma surpresa linda, emocionante, que me encheu de alegria e contentamento. Adoro o Festival de Cinema de Vitória e toda a sua trajetória de incentivo à nossa cultura e ao audiovisual. Foi uma honra receber esta homenagem", celebra ela, que tem atuado na curadoria do renomado Festival de Gramado.

"Este é um trabalho que tenho adorado fazer. É maravilhoso ter o privilégio de assistir a centenas de filmes e documentários e ver uma imensa diversidade de narrativas e autoralidades. Assisto a filmes de todas os regiões do nosso país e vejo, na prática, a importância das leis de incentivo à nossa cultura. Fico muito satisfeita de poder contribuir com o Festival de Cinema de Gramado."