Com Fábio Assunção e Carol Castro, ?Nosso Lar 3? ganhou primeiro trailer Reprodução / Instagram
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A história é inspirada no livro “Obreiros da Vida Eterna”, publicado em 1946, e acompanha Zenóbia, vivida por Carol, líder de uma casa espiritual localizada nas zonas umbralinas. A personagem parte para regiões mais profundas com a missão de resgatar espíritos e salvar Domênico, interpretado por Fábio, um amor do passado perdido nas trevas.
Wagner de Assis assina novamente a direção e o roteiro, com produção de Iafa Britz e da Cinética Filmes. O elenco conta ainda com Renato Prieto, Othon Bastos, Ana Kutner e Dandara Albuquerque. Para construir as dimensões espirituais e o Umbral, a produção utilizou cerca de 200 m² de painéis de LED em 180 graus e 14 cenários virtuais.
Nas redes, Carol Castro reagiu à divulgação do vídeo. “Não estou aguentando de ansiedadeeeeeee!!!!! O filme que vai mexer com TODO mundo!!!!!”, escreveu. Outros usuários também comentaram a prévia. “Meu Deus, é muito os Vingadores dos espíritas, eu amei”, brincou uma internauta. “Essa história tá tão linda!”, publicou outra.
Franquia
O primeiro “Nosso Lar”, lançado em 2010, adaptou o volume inicial da série “A Vida no Mundo Espiritual”, escrito em 1944. Na trama, André Luiz, interpretado por Renato Prieto, morre e desperta no Umbral antes de ser levado à colônia espiritual Nosso Lar, onde passa a compreender a vida após a morte e rever seus valores.
A continuação, “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, chegou aos cinemas 14 anos depois e voltou a acompanhar André Luiz. Desta vez, ele integra um grupo de mensageiros liderado por Aniceto, personagem de Edson Celulari, em uma missão para auxiliar espíritos reencarnados e estabelecer um intercâmbio espiritual no plano terreno.
“Nosso Lar 3 – Vida Eterna” mantém Wagner de Assis à frente da franquia, mas desloca o centro da narrativa para Zenóbia e Domênico. A estreia está marcada para 21 de janeiro de 2027.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa