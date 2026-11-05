Com Fábio Assunção e Carol Castro, ?Nosso Lar 3? ganhou primeiro trailer - Reprodução / Instagram

Com Fábio Assunção e Carol Castro, ?Nosso Lar 3? ganhou primeiro trailer Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2026 10:50



O trailer de “Nosso Lar 3 – Vida Eterna” foi divulgado nesta quarta-feira (04). O terceiro filme da franquia inspirada na obra psicografada por Chico Xavier pelo espírito André Luiz será estrelado por Carol Castro e Fábio Assunção e chega aos cinemas brasileiros em 21 de janeiro de 2027.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Omelete (@omelete)

A história é inspirada no livro “Obreiros da Vida Eterna”, publicado em 1946, e acompanha Zenóbia, vivida por Carol, líder de uma casa espiritual localizada nas zonas umbralinas. A personagem parte para regiões mais profundas com a missão de resgatar espíritos e salvar Domênico, interpretado por Fábio, um amor do passado perdido nas trevas. A história é inspirada no livro “Obreiros da Vida Eterna”, publicado em 1946, e acompanha Zenóbia, vivida por Carol, líder de uma casa espiritual localizada nas zonas umbralinas. A personagem parte para regiões mais profundas com a missão de resgatar espíritos e salvar Domênico, interpretado por Fábio, um amor do passado perdido nas trevas.

LEIA MAIS: Rosamaria Murtinho revela segredo de 70 anos com Mauro Mendonça