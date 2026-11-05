Juliette em programa 'Saia Justa'Reprodução/TV Globo
Juliette contou que eles abriram uma conta conjunta para dividirem os custos da cerimônia e da festa. "Para o casamento, ele fez questão de que a gente dividisse tudo. Fizemos um cofrinho antes: toda vez que a gente fizer uma publicidade, colocamos x por cento neste cofrinho e, se a publicidade for conjunta, a gente coloca 100%. Nós temos conta conjunta para essa despesa, de resto, é separação total de bens. Ele tem as empresas dele, eu tenho as minhas, e isso é muito importante, até para proteção do patrimônio. Isso não tem nada a ver com sentimento, mas com racionalidade", disse.
A campeã do "BBB 21" mantém uma relação equilibrada com o dinheiro e acredita que a vida financeira não é um problema em seu casamento com o atleta. "Sempre fui uma pessoa muito equilibrada financeiramente, sei o que é não ter nada, o que é ter pouco, o que é ter suficiente. E o Kaique também, isso gera muita polêmica, porque ele não tem as contas públicas, mas é uma pessoa superequilibrada, é atleta, faz publicidade, a família é médica e tem hospital, mas tem sempre aquele preconceito e aquela intenção de sugerir que o cara está com a mulher por interesse, porque minhas finanças são públicas".
Formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Juliette ainda brincou sobre o cuidado que toma em relação a documentos e contratos. "Fiz contrato de namoro também, sou precavida com tudo", confessou.
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