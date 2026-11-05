Juliette em programa 'Saia Justa' - Reprodução/TV Globo

Juliette em programa 'Saia Justa'Reprodução/TV Globo

Publicado 05/11/2026 12:23 | Atualizado 05/11/2026 12:41

Juliette , de 36 anos, refletiu sobre a relação entre vida financeira e relacionamentos amorosos no programa “Saia Justa”, do GNT, desta quarta-feira (4). A ex-BBB explicou que não tem dificuldades em abordar o tema e revelou que optou pelo regime de separação total de bens no casamento com o atleta Kaique Cerveny.

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Ela afirmou que é necessário entender que existem obrigações conjuntas e individuais, e questões como dinheiro e finanças fazem parte dos tópicos de discussão do casal. "Tenho tranquilidade e gosto de falar sobre dinheiro e finanças. E, nessa nova fase, temos que tratar o casamento não só como uma relação amorosa, que é muito importante e é a base de tudo, mas também como um contrato. Afinal, você abre uma empresa com essa pessoa: tem obrigações que são conjuntas e outras individuais, e isso mantém. O que a gente vai partilhar na vida como casal, a gente soma".



Juliette contou que eles abriram uma conta conjunta para dividirem os custos da cerimônia e da festa. "Para o casamento, ele fez questão de que a gente dividisse tudo. Fizemos um cofrinho antes: toda vez que a gente fizer uma publicidade, colocamos x por cento neste cofrinho e, se a publicidade for conjunta, a gente coloca 100%. Nós temos conta conjunta para essa despesa, de resto, é separação total de bens. Ele tem as empresas dele, eu tenho as minhas, e isso é muito importante, até para proteção do patrimônio. Isso não tem nada a ver com sentimento, mas com racionalidade", disse.



A campeã do "BBB 21" mantém uma relação equilibrada com o dinheiro e acredita que a vida financeira não é um problema em seu casamento com o atleta. "Sempre fui uma pessoa muito equilibrada financeiramente, sei o que é não ter nada, o que é ter pouco, o que é ter suficiente. E o Kaique também, isso gera muita polêmica, porque ele não tem as contas públicas, mas é uma pessoa superequilibrada, é atleta, faz publicidade, a família é médica e tem hospital, mas tem sempre aquele preconceito e aquela intenção de sugerir que o cara está com a mulher por interesse, porque minhas finanças são públicas".



Formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Juliette ainda brincou sobre o cuidado que toma em relação a documentos e contratos. "Fiz contrato de namoro também, sou precavida com tudo", confessou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa