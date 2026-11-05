Embarcação Perdue, montagem de Lucas Pimenta, teve estreia especial no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, no RioENY

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Carolina Irigoyen
“Embarcação Perdue” teve estreia especial no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, no Rio. A apresentação reuniu artistas e convidados, entre eles Letícia Sabatella, Daniel Dantas, Regiane Alves, Marcelo Valle, Giuseppe Oristanio, Sérgio Abreu, Leonardo Franco, Tadeu Aguiar, Luiz Nicolau e Narjara Turetta. 
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'Embarcação Perdue', montagem de Lucas Pimenta, teve estreia especial no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, no Rio - ENY
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Luisa Thiré e Miguel Thiré também acompanharam a atuação de Vitor Thiré, filho de Luisa e sobrinho de Miguel. Buchecha esteve na plateia para prestigiar a filha, Giulie Oliveira, que integra o elenco da montagem. 
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Com texto e direção de Lucas Pimenta, o espetáculo marca a estreia do cineasta na dramaturgia e na direção teatral. A história começou a ser escrita há sete anos, depois de uma trajetória construída pelo diretor no audiovisual.

A trama começa com a chegada de uma embarcação misteriosa que promete devolver às pessoas tudo aquilo que perderam ao longo da vida. Sob o comando de um capitão enigmático, personagens com diferentes histórias seguem rumo ao chamado “Lugar Nenhum”. 

Ao longo da viagem, a peça aborda morte, luto e ausências, além da memória, dos afetos e das possibilidades de reconstrução após uma perda. A narrativa alterna situações de humor e momentos de emoção. 
Elenco e temporada

Márcio Vito encabeça o elenco de oito atores, que conta ainda com Marina Elias, Andrea Dantas, Leandro da Matta, Vitor Thiré, Giulie Oliveira, Hugo Lobo e Leon Marques.

A concepção visual reúne cenografia de Nello Marrese, desenho de luz de Russinho, figurinos de Leandro Mariz, desenho de som de Gabriel D’Angelo e direção de movimento de Danilo Santana.

Com produção executiva de Renata Borges, “Embarcação Perdue” também representa a primeira incursão da Touché Entretenimento no teatro de prosa. A produtora construiu sua trajetória com musicais como “Beetlejuice”, “Uma Babá Quase Perfeita”, “Querido Evan Hansen”, “Cinderella” e “Peter Pan”. 

A montagem permanece em cartaz até 27 de novembro, com sessões às quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Glaucio Gil. Os ingressos custam R$ 50, com meia-entrada a R$ 25. A duração é de 90 minutos e a classificação indicativa é de 14 anos. 
Do cinema para o teatro

Antes de levar “Embarcação Perdue” aos palcos, Lucas Pimenta construiu sua trajetória no audiovisual. Entre os trabalhos está o curta-metragem “Tapete Persa”, protagonizado por Hugo Bonemer e Marcelo Valle, escrito e dirigido por ele. A produção foi selecionada para a 24ª edição do San Diego International Film Festival.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa