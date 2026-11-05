Globo desiste de segunda temporada de 'Vale o Escrito' - Reprodução Globoplay

Globo desiste de segunda temporada de 'Vale o Escrito'Reprodução Globoplay

Publicado 05/11/2026 18:53 | Atualizado 05/11/2026 18:54

Globo decidiu não seguir adiante com a produção da segunda temporada de "Vale o Escrito", documentário que se tornou o maior sucesso de audiência da história do Globoplay. A emissora chegou a realizar pesquisas para desenvolver novos episódios em 2024, mas, após avaliar as possibilidades de produção, concluiu que não seria viável dar continuidade ao projeto. As informações foram divulgadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, nesta quinta-feira (5).

Um dos principais entraves foi a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a conceder entrevistas sobre a violência no Rio de Janeiro. Outro fator considerado pela equipe foi o fato de a primeira temporada já ter apresentado um panorama completo da história do jogo do bicho na cidade, o que dificultaria a construção de uma nova narrativa.



Famílias e crimes estavam previstos



A ideia inicial era ampliar o recorte da série e apresentar outras famílias envolvidas com a contravenção no Rio. Entre os nomes que poderiam aparecer estavam os Drumond, ligados à escola de samba Imperatriz Leopoldinense, e os Calil, próximos à Viradouro.



A continuação também abordaria assassinatos que marcaram o universo do jogo do bicho, como os de Marcos Falcon, ex-presidente da Portela, e Haylton Escafura, filho do contraventor Piruinha.

Narrada por Pedro Bial, a primeira temporada de "Vale o Escrito" estreou em novembro de 2023. A produção investigou as disputas de poder, os negócios e os conflitos entre famílias ligadas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro, conquistando a maior audiência já registrada por um documentário no Globoplay.

Milton Cunha já havia descartado participação em sequência





Um dos participantes da primeira temporada, o carnavalesco Milton Cunha já havia comentado sobre a possibilidade de novos episódios. Em entrevista ao programa "Blogueirinha Entrevista", ele contou que pediu autorização aos contraventores Anísio Abraão David e Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, antes de aceitar o convite para participar da produção.



“Eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando me chamaram, eu fui até o Anísio e o Guimarães pedir permissão”, revelou. Segundo Milton, ele recebeu autorização, mas só percebeu a repercussão do documentário depois que os episódios foram exibidos. “Depois que saiu isso, depois, quando foi ao ar, é que deu a rasteira em todo mundo”, afirmou.



Questionado se aceitaria participar de uma segunda temporada, o carnavalesco respondeu que não. Ao ser perguntado se havia recebido uma bronca pela primeira participação, explicou: “Não, só me disseram: ‘Nada de dois’”.