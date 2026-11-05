Globo desiste de segunda temporada de 'Vale o Escrito'Reprodução Globoplay
Famílias e crimes estavam previstos
A ideia inicial era ampliar o recorte da série e apresentar outras famílias envolvidas com a contravenção no Rio. Entre os nomes que poderiam aparecer estavam os Drumond, ligados à escola de samba Imperatriz Leopoldinense, e os Calil, próximos à Viradouro.
A continuação também abordaria assassinatos que marcaram o universo do jogo do bicho, como os de Marcos Falcon, ex-presidente da Portela, e Haylton Escafura, filho do contraventor Piruinha.
Milton Cunha já havia descartado participação em sequência
Um dos participantes da primeira temporada, o carnavalesco Milton Cunha já havia comentado sobre a possibilidade de novos episódios. Em entrevista ao programa "Blogueirinha Entrevista", ele contou que pediu autorização aos contraventores Anísio Abraão David e Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, antes de aceitar o convite para participar da produção.
“Eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando me chamaram, eu fui até o Anísio e o Guimarães pedir permissão”, revelou. Segundo Milton, ele recebeu autorização, mas só percebeu a repercussão do documentário depois que os episódios foram exibidos. “Depois que saiu isso, depois, quando foi ao ar, é que deu a rasteira em todo mundo”, afirmou.
Questionado se aceitaria participar de uma segunda temporada, o carnavalesco respondeu que não. Ao ser perguntado se havia recebido uma bronca pela primeira participação, explicou: “Não, só me disseram: ‘Nada de dois’”.
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