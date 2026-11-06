Marília Mendonça recebe homenagem no 'Viver Sertanejo'Reprodução / Instagram
Durante a participação de Hugo & Guilherme, a dupla fala sobre a amizade construída com a artista antes mesmo de alcançar projeção nacional e a sensação de proximidade que permanece. "Marília, para nós, é uma amizade muito grande e eu acho que essa amizade ainda existe porque estamos ali no show, cantando, e sentimos algo muito próximo. Acho que, quando você vai para outro plano, existe uma energia diferente", acreditam.
A relação de Marília com jovens compositores aparece nas lembranças de Hugo Henrique, que conta como, ainda criança, teve uma de suas músicas gravada pela cantora. "Quando tinha 11 anos fui a um show dela, entrei no camarim para tirar uma foto e conversamos sobre música. Falei que escrevia e peguei o contato de uma pessoa da equipe para enviar algumas músicas. Selecionei cinco e mandei sem pretensão, entre elas 'Perto de Você'. Algumas semanas depois, me ligaram dizendo que a Marília tinha gostado e que queria gravar", relembra ele.
Paula Mattos também fala sobre a parceria com a cantora e a importância dos encontros de composição que ela promovia. As duas se conheceram durante a gravação de um DVD de Henrique & Juliano e, posteriormente, passaram a compor juntas. "A Marília começou a reunir a galera para fazer camps de composição. 'Como Faz com Ela' é uma música minha com a Maiara [dupla de Maraísa]". Paula também destaca a contribuição de Marília para o fortalecimento da presença feminina na música sertaneja e para a projeção de novas compositoras e cantoras.
Entre os outros convidados cujas participações são resgatadas na edição estão Simone Mendes e Maiara & Maraísa. A dupla, inclusive, interpreta o sucesso "Esqueça-me Se For Capaz".
Morte
O velório, no Ginásio Goiânia Arena, reuniu familiares, fãs e nomes da música, entre eles Maiara e Maraisa. As duas também dividiram os palcos em apresentações e projetos musicais. O sepultamento ocorreu em 6 de novembro de 2021 - há exatos cinco anos - no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em cerimônia reservada.
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