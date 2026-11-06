Marília Mendonça recebe homenagem no 'Viver Sertanejo' - Reprodução / Instagram

Marília Mendonça recebe homenagem no 'Viver Sertanejo'Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 22:57

O programa "Viver Sertanejo", da TV Globo, homenageia a cantora e compositora Marília Mendonça , neste domingo (8). Uma das vozes femininas mais marcantes da música sertaneja, a artista morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo. Comandado por Daniel, o programa reúne declarações e histórias feitas por convidados em edições anteriores.

O apresentador, inclusive, recorda como conheceu a cantora. "Foi num programa de televisão e ela me encantou porque eu estava lançando 'Discurso Ensaiado', do Luan Santana, e, na passagem de som, ela saiu cantando comigo. Aquilo se transformou num número nosso no programa", conta Daniel.



Durante a participação de Hugo & Guilherme, a dupla fala sobre a amizade construída com a artista antes mesmo de alcançar projeção nacional e a sensação de proximidade que permanece. "Marília, para nós, é uma amizade muito grande e eu acho que essa amizade ainda existe porque estamos ali no show, cantando, e sentimos algo muito próximo. Acho que, quando você vai para outro plano, existe uma energia diferente", acreditam.



A relação de Marília com jovens compositores aparece nas lembranças de Hugo Henrique, que conta como, ainda criança, teve uma de suas músicas gravada pela cantora. "Quando tinha 11 anos fui a um show dela, entrei no camarim para tirar uma foto e conversamos sobre música. Falei que escrevia e peguei o contato de uma pessoa da equipe para enviar algumas músicas. Selecionei cinco e mandei sem pretensão, entre elas 'Perto de Você'. Algumas semanas depois, me ligaram dizendo que a Marília tinha gostado e que queria gravar", relembra ele.



Paula Mattos também fala sobre a parceria com a cantora e a importância dos encontros de composição que ela promovia. As duas se conheceram durante a gravação de um DVD de Henrique & Juliano e, posteriormente, passaram a compor juntas. "A Marília começou a reunir a galera para fazer camps de composição. 'Como Faz com Ela' é uma música minha com a Maiara [dupla de Maraísa]". Paula também destaca a contribuição de Marília para o fortalecimento da presença feminina na música sertaneja e para a projeção de novas compositoras e cantoras.



Entre os outros convidados cujas participações são resgatadas na edição estão Simone Mendes e Maiara & Maraísa. A dupla, inclusive, interpreta o sucesso "Esqueça-me Se For Capaz".

Morte

Marília faleceu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, na queda de um avião de pequeno porte em Caratinga, Minas Gerais. O acidente também matou o tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.



O velório, no Ginásio Goiânia Arena, reuniu familiares, fãs e nomes da música, entre eles Maiara e Maraisa. As duas também dividiram os palcos em apresentações e projetos musicais. O sepultamento ocorreu em 6 de novembro de 2021 - há exatos cinco anos - no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em cerimônia reservada.