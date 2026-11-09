Alfredo e Serginho levaram a melhor na Prova de Fogo - Antonio Chahestian/RECORD

Alfredo e Serginho levaram a melhor na Prova de FogoAntonio Chahestian/RECORD

Publicado 09/11/2026 07:08

Alfredo e Serginho venceram a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (8) em "A Fazenda 18", da Record, e faturaram o lampião com as chamas amarela e vermelha. O empresário e o ator levaram a melhor na disputa contra Murilo, Tina, Fran e Thaíde.

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Em dinâmica de coordenação e equilíbrio, as duplas utilizaram hastes de sustentação para carregar e conduzir o Galinho - mascote do reality show - de uma ponta à outra da estrutura metálica suspensa. Se a argola das hastes tocasse no metal da estrutura, os peões levavam uma descarga elétrica e eram obrigados a retornar ao ponto de verificação.

Thaíde e Fran terminaram o percurso em 1 minuto e 57 segundos, enquanto Murilo e Tina somaram 1 minuto e 47 segundos de prova. Já os vencedores concluíram o desafio em somente 1 minuto e 17 segundos. Formam a baia da semana os quatro participantes que perderam a disputa.

Antes da Prova de Fogo, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: Hoje, não haverá Resta Um; escolha dois peões; o fazendeiro deve decidir qual deles será o quarto roceiro.

Os vencedores

Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Sérgio Hondjakoff: Conhecido pelo personagem Cabeção, em "Malhação", o ator de 41 anos já se arriscou na carreira musical, em 2013, na dupla Cabeção e Dino Boyer, e atuou como repórter do "Vídeo Show", em 2014. Em março de 2020, foi participante do reality show Made in Japão. Atualmente, ele mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro.

Os moradores da baia

Franciele Grossi: Mãe de Enrico de 5 anos, a criadora de conteúdo nasceu em Santa Rosa (RS) e mora no Rio de Janeiro. Ela participou do "BBB 14" (2014), "Power Couple Brasil 3" (2018), "Dancing Brasil" (2018) e "Troca de Esposas" (2023). Atualmente, trabalha como criadora de conteúdo nos segmentos de lifestyle, maternidade e wellness.

Murilo Dias: O modelo e influenciador ganhou notoriedade na mídia por participar dos programas "Soltos em Floripa", entre 2019 e 2021, e "A Grande Conquista", em 2023. Natural de Brasília, ele foi criado pela mãe e já trabalhou como garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

Thaíde: Morador de São Paulo, o músico de 58 anos é um dos principais nomes da cultura Hip Hop no Brasil e um dos pioneiros no ritmo. Sua música “Corpo Fechado” tornou se um marco na história do rap brasileiro.

Tina Calamba: Natural de Huambo, na Angola, a modelo e jornalista de 33 anos mora atualmente em São Paulo. Conhecida pela participação no "BBB 23", ela, que é mãe de Raquel e Alana, já foi eleita Miss Benguela em 2012 e é autora Autora do livro "O Poder da Ousadia".