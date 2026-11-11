Rosanna Viegas integra o elenco de ’Quem Ama Cuida’ - Divulgação/James Click

Rosanna Viegas integra o elenco de ’Quem Ama Cuida’Divulgação/James Click

Publicado 11/11/2026 05:00

Rosanna Viegas vive um momento especial na carreira com a participação em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. Na trama, ela interpreta Zeni , uma mulher ambiciosa que encontra na própria capacidade de se adaptar às circunstâncias uma maneira de sobreviver. Depois de atentar contra a vida de Adriana (Leticia Colin) na prisão, a ex-detenta retorna em busca de dinheiro e se forma aliança com a protagonista após chantagear Pilar (Isabel Teixeira).

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"A oportunidade de viver uma personagem distante dos padrões convencionais despertou o interesse da atriz pelo papel. "Na primeira fase, Zeni era poderosa na cadeia, um território perigoso que ela dominava. Parecia um filme que tinha trajetória de início, meio e fim. Na fase de agora, eu estava bem curiosa pra saber quem era ela depois de 6, 8 anos em condicional... fui entendendo e recebendo as cenas aos poucos", conta.

O envolvimento no atentado contra Adriana também foi construído a partir dessa relação com o risco. "Zeni é bicho solto, tem atração pelo perigo. E quer se dar bem, ter dinheiro e é ambiciosa. Ser algoz da protagonista é dar cara a tapa, é um risco e Zeni é moldada no risco. Ela tem raiva das ‘madames’ porque não tem grana e nunca teve luxo nenhum".

A diferença de classe social também ajuda a explicar a relação entre Zeni e Pilar. Embora sejam ambiciosas, as duas vivem realidades completamente opostas. "É por puro interesse financeiro. No fundo são parecidas e fazem qualquer coisa para ter o que querem, até matar. Uma diferença das duas é que Pilar é vilã que vive no luxo. Irmã de rico. Zeni não teve oportunidades, é uma sobrevivente de si mesma", afirma.

Inocentada da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana faz uma contraproposta a Zeni, que percebe na mudança de lado uma oportunidade de conseguir vantagens. "Ela está vendo que Pilar pode perder tudo e quer ir para o lado em que vai se dar bem. É quem paga mais", resume.

Mesmo diante dos riscos envolvidos nessa nova aliança, Rosanna Viegas acredita que a personagem não parece disposta a recuar. "Zeni não tem medo do risco. Acho até que ela gosta de esticar a corda ao máximo", diz a atriz.

Rosanna também não acredita que a trajetória da ex-detenta caminhe para uma redenção. Segundo ela, a dureza de Zeni está relacionada à ausência de afeto ao longo da vida. "Na minha imaginação, ela foi criada na maldade mesmo. Nunca conheceu o amor e por não ter, tem repulsa ao afeto. Seria um trabalho árduo e bonito entender porque ela é assim, né? Uma reinserção social com apoio psicológico, mas não creio que terá espaço para isso. É uma participação que veio para o conflito".

A participação em "Quem Ama Cuida" também representa um reconhecimento importante na trajetória profissional de Rosanna. Atriz de teatro há 30 anos e formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB), ela já participou de filmes de baixo orçamento e estava há cerca de dez anos sem trabalhar na TV Globo.

A chance surgiu por meio da diretora de elenco Dani Ciminelli. "Integrar a novela das nove é entrar na casa das pessoas pela porta da frente, né? É uma grande oportunidade e honra, claro. Acredito que é fruto do reconhecimento do meu trabalho, mesmo que o grande público não me conheça".

Rosanna destaca a importância dos profissionais responsáveis pela seleção dos atores na valorização da diversidade de talentos no folhetim. "Existe a preferência dos diretores e autores, mas quem está de olho em nós, na pluralidade a ser oferecida para uma novela, são eles. Sou muito grata a Dani por ter me apresentado a Amora", celebra.