Rosanna Viegas vive um momento especial na carreira com a participação em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. Na trama, ela interpreta Zeni, uma mulher ambiciosa que encontra na própria capacidade de se adaptar às circunstâncias uma maneira de sobreviver. Depois de atentar contra a vida de Adriana (Leticia Colin) na prisão, a ex-detenta retorna em busca de dinheiro e se forma aliança com a protagonista após chantagear Pilar (Isabel Teixeira).
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"A oportunidade de viver uma personagem distante dos padrões convencionais despertou o interesse da atriz pelo papel. "Na primeira fase, Zeni era poderosa na cadeia, um território perigoso que ela dominava. Parecia um filme que tinha trajetória de início, meio e fim. Na fase de agora, eu estava bem curiosa pra saber quem era ela depois de 6, 8 anos em condicional... fui entendendo e recebendo as cenas aos poucos", conta.
O envolvimento no atentado contra Adriana também foi construído a partir dessa relação com o risco. "Zeni é bicho solto, tem atração pelo perigo. E quer se dar bem, ter dinheiro e é ambiciosa. Ser algoz da protagonista é dar cara a tapa, é um risco e Zeni é moldada no risco. Ela tem raiva das ‘madames’ porque não tem grana e nunca teve luxo nenhum".
A diferença de classe social também ajuda a explicar a relação entre Zeni e Pilar. Embora sejam ambiciosas, as duas vivem realidades completamente opostas. "É por puro interesse financeiro. No fundo são parecidas e fazem qualquer coisa para ter o que querem, até matar. Uma diferença das duas é que Pilar é vilã que vive no luxo. Irmã de rico. Zeni não teve oportunidades, é uma sobrevivente de si mesma", afirma.
Inocentada da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana faz uma contraproposta a Zeni, que percebe na mudança de lado uma oportunidade de conseguir vantagens. "Ela está vendo que Pilar pode perder tudo e quer ir para o lado em que vai se dar bem. É quem paga mais", resume.
Mesmo diante dos riscos envolvidos nessa nova aliança, Rosanna Viegas acredita que a personagem não parece disposta a recuar. "Zeni não tem medo do risco. Acho até que ela gosta de esticar a corda ao máximo", diz a atriz.
Rosanna também não acredita que a trajetória da ex-detenta caminhe para uma redenção. Segundo ela, a dureza de Zeni está relacionada à ausência de afeto ao longo da vida. "Na minha imaginação, ela foi criada na maldade mesmo. Nunca conheceu o amor e por não ter, tem repulsa ao afeto. Seria um trabalho árduo e bonito entender porque ela é assim, né? Uma reinserção social com apoio psicológico, mas não creio que terá espaço para isso. É uma participação que veio para o conflito".
A participação em "Quem Ama Cuida" também representa um reconhecimento importante na trajetória profissional de Rosanna. Atriz de teatro há 30 anos e formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB), ela já participou de filmes de baixo orçamento e estava há cerca de dez anos sem trabalhar na TV Globo.
A chance surgiu por meio da diretora de elenco Dani Ciminelli. "Integrar a novela das nove é entrar na casa das pessoas pela porta da frente, né? É uma grande oportunidade e honra, claro. Acredito que é fruto do reconhecimento do meu trabalho, mesmo que o grande público não me conheça".
Rosanna destaca a importância dos profissionais responsáveis pela seleção dos atores na valorização da diversidade de talentos no folhetim. "Existe a preferência dos diretores e autores, mas quem está de olho em nós, na pluralidade a ser oferecida para uma novela, são eles. Sou muito grata a Dani por ter me apresentado a Amora", celebra.
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