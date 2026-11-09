Camila Morgado revelou que não imaginava seguir a carreira de atriz quando era criança - Reprodução / TV Globo

Camila Morgado revelou que não imaginava seguir a carreira de atriz quando era criançaReprodução / TV Globo

Publicado 09/11/2026 13:21

Nova vilã

Ela contou, ainda, que um tio estudava museologia, mas que isso não funcionava como referência direta para a profissão que seguiria. “Como eu sou de um Petrópolis bem interior, eu não tinha ainda a noção”, disse.A atriz também lembrou que a timidez fazia parte de sua personalidade desde cedo. “Muito tímida, muito envergonhada. Até hoje eu sou um pouco. O teatro me ajudou muito, a minha profissão me ajudou muito, mas eu ainda sou mais reservada”, afirmou.Para Camila, interpretar personagens acabou abrindo espaço para que pudesse experimentar comportamentos diferentes dos seus. “O personagem, eu acho que é uma grande desculpa para gente poder fazer tudo o que a gente pode e não pode. Como é o caso de uma vilã, é uma grande desculpa para você se mostrar um pouquinho”, declarou.O comentário acontece no dia da estreia de “Lá na Minha Terra”, nova novela das 18h da TV Globo. Na trama, Camila interpreta Ismália Alencar, personagem rica, manipuladora, classista e preconceituosa, que é casada com Cesário, vivido por Daniel de Oliveira.Ismália abandona o primeiro casamento para ficar com Cesário, antigo jardineiro de sua mansão. O que ela desconhece é que o marido, cujo nome verdadeiro é Severino, deixou no Nordeste a mulher, Rosenda, e os cinco filhos antes de construir uma nova vida em São Paulo.A descoberta da farsa muda a trajetória da personagem. Camila adiantou que Ismália ficará “destruída e desestruturada” ao descobrir que viveu por 15 anos em um casamento baseado em uma mentira.A atriz estreou na televisão em “A Casa das Sete Mulheres”, em 2003. Agora, afirmou que deseja provocar reações contraditórias no público com o novo projeto. “Desejo muito que amem odiá-la e odeiem amá-la!”, disse sobre a vilã.