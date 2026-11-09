’Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga’ ganhou trailer e data de estreia - Divulgação / Netflix

’Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga’ ganhou trailer e data de estreiaDivulgação / Netflix

Publicado 09/11/2026 16:55

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (9), o trailer e data de estreia do documentário " Suzane von Richthofen : O que o Tempo Não Apaga". A produção chega à plataforma de streaming nesta quarta-feira (11). Assista!

Netflix divulga trailer de documentário sobre Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução de vídeo / Netflix https://t.co/RfspmXjPb5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 9, 2026

fotogaleria O documentário traz entrevistas inéditas de Suzane, condenada pela morte de seus pais, Manfred e Marísia, em São Paulo, em 2002. Mais de duas décadas do crime e mais de 10 anos depois da última entrevista dela, o documentário investiga quem a ex-namorada de Daniel Cravinhos se tornou após cumprir parte da pena.

A produção ainda confronta Suzane com o que foi investigado e apurado. Além disso, imagens de arquivo e entrevistas com especialistas e pessoas ligadas ao caso completam a narrativa.



"Mais de duas décadas depois do crime, o documentário nos permite discutir assuntos muito caros à nossa sociedade, como a mídia e seu impacto nesse e em outros casos semelhantes, a ressocialização, um pouco da realidade do sistema penal no Brasil", afirma Lygia M. Barbosa, diretora do documentário ao lado de Paulo Gambale Maká.

Relembre o caso

O casal Von Richthofen foi morto pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos a mando de Suzane por não aceitar o relacionamento dela. Suzane foi condenada a a 39 anos e 6 meses de reclusão junto com o ex-namorado. Já Cristian recebeu pena de 38 anos e 6 meses de reclusão.



Atualmente, Suzane está no regime aberto e trabalha como artesã. Ela reside no interior de São Paulo com o marido e o filho.

Mais produções

Outras produções brasileiras retrataram a história que marcou o Brasil. Os filmes "O Menino que Matou meus Pais" e "A Menina que Matou os Pais" retratam, respectivamente, as duas versões diferentes de Suzane e Daniel sobre o crime. Nas produções, ela é interpretada por Carla Diaz, enquanto Leonardo Bittencourt dá vida ao irmão de Cristian.

Já a série "Tremembé", do Prime Video, retrata a vida de Suzane atrás das grades. A produção é inspirada em histórias reais envolvendo condenados por crimes de grande repercussão nacional na penitenciária conhecida como "prisão dos famosos".

Em julho deste ano, a plataforma de streaming anunciou a segunda temporada. Von Richthofen seguirá como a protagonista, interpretada por Marina Ruy Barbosa. A série é baseada no livro "Tremembé: O Presídio dos Famosos", de Ullisses Campbell, e descobrirá se será aceita pela sociedade depois de deixar a cadeia. Elize Matsunaga (Carol Garcia) também recomeça no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.

Entre as novidades do elenco está Giovanna Antonelli, que dará vida à Dominique Scharf. A criminosa chega à ala feminina após ser condenada a 58 anos de prisão por crimes como roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos. Ícaro Silva e João Vicente também se juntam ao time de atores da produção como Thiago Brennand e Robinho, respectivamente, condenados por crimes sexuais.