Elenco se reúne para assistir primeiro capítulo de 'Lá na Minha Terra'

O elenco da nova novela das 18h da TV Globo, " Lá na Minha Terra ", se reuniu para assistir o primeiro capítulo do folhetim, nesta segunda-feira (9). Intérpretes da protagonista Rosenda e do vilão repleto de camadas Severino/Cesário, Dira Paes e Daniel de Oliveira estiveram presentes na estreia.

Miguel Rômulo, Arianne Botelho, Jessica Marques, Vicenthe Delgado, Mateus Solano, Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Felipe Simas, Débora Nascimento, Gabriela Loran, Cris Larin, Welder Rodrigues e mais atores prestigiaram o evento, assim como o autor, Mario Teixeira, e o diretor artístico, Allan Fiterman.

'Lá na Minha Terra'

Há pouco mais de 15 anos, Severino (Daniel de Oliveira) deixou a fictícia Lavra Seca, no interior do Nordeste, rumo a São Paulo, com a promessa de construir uma vida melhor para a família. Mas nunca mais voltou. Para trás, ficaram a esposa Rosenda e os cinco filhos: Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). O tempo passou, mas a ausência de Severino permanece cercada de perguntas. Ele está vivo? E, se está, o que o impediu de voltar para casa?



Desde então, Rosenda criou os filhos com afeto, coragem e muito sacrifício, enfrentando as dificuldades da vida em Lavra Seca. Mesmo depois de tantos anos, continua fiel ao casamento e mantém vivo o vínculo com Severino, chegando a guardar para ele um lugar à mesa. O sustento da família vem principalmente de uma pequena criação de cabras, mantida nas terras arrendadas de Almerindo Mourão (Mateus Solano), poderoso fazendeiro viúvo que é completamente apaixonado por Rosenda. Ela não é indiferente aos seus sentimentos e, no fundo, também o ama. Mas, dividida entre o que sente e a devoção ao marido desaparecido, Rosenda não consegue se permitir viver esse amor.



O ponto de partida da trama se dá quando ela decide tomar as rédeas dessa história e ir atrás do paradeiro de Severino em São Paulo. Enfrentando muitas adversidades, se depara com uma realidade ainda mais difícil do que imaginava ao reencontrar o homem que a abandonou. Com a identidade de Cesário, ele vive uma vida luxuosa ao lado de Ismália (Camila Morgado), com quem teve uma filha, Alice (Giulia Benite). Sem nunca ter decidido se separar legalmente de Rosenda, ou ao menos dar notícias, Severino está sempre dividido entre a nova vida e as lembranças da família. Quando toda a farsa vier à tona, ele tentará se redimir. Mas será que Rosenda e seus filhos conseguirão perdoá-lo?

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