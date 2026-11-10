Joel Datena presta apoio a Janaína Nunes após morte do paiReprodução / Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Joel Datena, de 49 anos, prestou solidariedade à jornalista Janaína Nunes, apresentadora do "Melhor da Tarde", da Band, após a morte do pai dela, Antonio Carlos, aos 81 anos. Durante o "Brasil Urgente" desta segunda-feira (9), o comunicador dedicou uma mensagem à colega de emissora e refletiu sobre a dor de perder alguém querido.
Leia mais: Joel Datena retorna à Band e revela que teve sangramento na medula: 'Susto'

"Faço questão de enviar todo o meu carinho, de uma forma muito respeitosa, a Janaina Nunes e à família. Ela perdeu o pai, e pelo que ouvi, ela lutou muito tempo ao lado do pai, fez o que tinha que ser feito, o que deveria fazer. Mas, infelizmente, nesse momento, a vontade de Deus foi cumprida", declarou.

Na sequência, Joel falou sobre a dificuldade de lidar com a morte de familiares e amigos, mesmo diante da fé. "É aí que mora a falta de entendimento que temos com essas despedidas. A gente nunca vai se habituar, nunca vai aprender a se despedir de quem a gente ama, de quem a gente gosta. É algo inexplicável", afirmou.

O apresentador também desejou forças à jornalista e destacou a falta que ela faz no programa. "Quem sabe um dia a gente tenha algum tipo de resposta para isso. Aqui é difícil ter, acho que nunca teremos. A gente consegue lidar, controlar os sentimentos, sentir em um segundo momento mais saudade. Mas dá para entender o que a Janaina querida está vivendo nesse momento. Janaina, que Deus te abençoe hoje e sempre, que cubra você e sua família com toda a bondade dele. Volte logo, você faz muita falta, minha amiga", completou.

Antes disso, Chris Flores, Leo Dias e Thiago Pasqualotto também demonstraram apoio à colega durante o encerramento do "Melhor da Tarde".

"Aproveitar para mandar um beijo para nossa amiga Janaina, que perdeu o pai dela. Estamos aqui para prestar nossa solidariedade, amor e carinho. Falamos com ela fora do ar, mas para que vocês entendam que ela não pode estar para dar adeus ao pai dela. Ela fez tudo o que podia e amou até o último momento. Um beijo", disse Chris.

Despedida do pai

Janaína anunciou a morte de Antonio Carlos na última sexta-feira (6), por meio das redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada. "Partiu 22 dias antes do seu aniversário de 82 anos, ouvindo Martinho da Vila e João Nogueira, e também ouvindo para que partisse em paz!", escreveu.

A jornalista ainda recordou os ensinamentos do pai e prometeu homenageá-lo com uma tradição familiar. "A vida é feita de escolhas e o senhor sempre me disse que não se arrependia de nada (como todo sagitariano)... Amanhã vou tomar um sorvete de cupuaçu em sua homenagem. Até um dia", concluiu.