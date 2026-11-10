Joel Datena presta apoio a Janaína Nunes após morte do pai - Reprodução / Instagram

Joel Datena presta apoio a Janaína Nunes após morte do paiReprodução / Instagram

Publicado 10/11/2026 11:57

"Faço questão de enviar todo o meu carinho, de uma forma muito respeitosa, a Janaina Nunes e à família. Ela perdeu o pai, e pelo que ouvi, ela lutou muito tempo ao lado do pai, fez o que tinha que ser feito, o que deveria fazer. Mas, infelizmente, nesse momento, a vontade de Deus foi cumprida", declarou.Na sequência, Joel falou sobre a dificuldade de lidar com a morte de familiares e amigos, mesmo diante da fé. "É aí que mora a falta de entendimento que temos com essas despedidas. A gente nunca vai se habituar, nunca vai aprender a se despedir de quem a gente ama, de quem a gente gosta. É algo inexplicável", afirmou.O apresentador também desejou forças à jornalista e destacou a falta que ela faz no programa. "Quem sabe um dia a gente tenha algum tipo de resposta para isso. Aqui é difícil ter, acho que nunca teremos. A gente consegue lidar, controlar os sentimentos, sentir em um segundo momento mais saudade. Mas dá para entender o que a Janaina querida está vivendo nesse momento. Janaina, que Deus te abençoe hoje e sempre, que cubra você e sua família com toda a bondade dele. Volte logo, você faz muita falta, minha amiga", completou.Antes disso, Chris Flores, Leo Dias e Thiago Pasqualotto também demonstraram apoio à colega durante o encerramento do "Melhor da Tarde"."Aproveitar para mandar um beijo para nossa amiga Janaina, que perdeu o pai dela. Estamos aqui para prestar nossa solidariedade, amor e carinho. Falamos com ela fora do ar, mas para que vocês entendam que ela não pode estar para dar adeus ao pai dela. Ela fez tudo o que podia e amou até o último momento. Um beijo", disse Chris.