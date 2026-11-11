Murilo, Daniel, Tina e Fran estão na berlinda - Reprodução/ Record

Murilo, Daniel, Tina e Fran estão na berlinda Reprodução/ Record

Publicado 11/11/2026 06:47

A oitava roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (10). Murilo Dias, Daniel Erthal, Tina Calamba e Fran Almeida formam a berlinda. Com exceção de Tina, vetada da prova do fazendeiro, um dos participantes ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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Dono do chapéu de fazendeiro, Mayk indicou Murilo para o primeiro banco. "Tive vários embates na casa essa semana, mas acho que aqui a gente deve deixar o nosso ego guardadinho. Ontem tive uma conversa com o Lucas e foi interessante. Murilo é um dos meu embates e uma pessoa que não sentou na roça ainda. De um tempo pra cá, a gente tá se respeitando mais. Mas estamos em lados opostos da casa e é uma estratégia boa", justificou.

Na votação da casa, Daniel recebeu 6 e Ana Bruna 4. Serginho, um dos ganhadores da Prova de Fogo, ficou com a Chama Amarela e tinha o direito de anular o voto de quatro peões. Ele retirou somente dois recebidos por Erthal. Com o empate, o fazendeiro escolheu colocar o ator na berlinda, que puxou Tina da baia para o terceiro banco.

A decisão foi comentada por Adriane Galisteu em interação com os telespectadores. "Estou até escorregando na espuma dos sabonetes do Serginho, porque foi demais. O cara sabonetou assumidamente no voto e, na hora do poder, ele também sabonetou! Eu acho que ele empatou propositalmente, porque queria que o Mayk tomasse uma decisão que estava no colo dele... Bom, cada um com seu cada qual".

Alfredo, que ficou com a Chama Vermelha, escolheu dois peões para que o fazendeiro decidisse qual deles completaria o time de roceiros. O empresário optou por Fran e Thaíde. A ex-BBB sentou no quarto banco por ter vários desentendimentos com Mayk ao longo da temporada. Ela vetou Tina da chance de escapar da berlinda.

Conheça os roceiros

Daniel Erthal: O ator e empresário de 44 anos integrou o elenco de novelas como "Da Cor do Pecado", "Malhação" e "Belíssima", da TV Globo. Já Record, trabalhou em "Bela a Feia", na versão brasileira de "Rebelde" e em "A Terra Prometida". Em 2024, viralizou nas redes sociais como vendedor ambulante.

Franciele Grossi: Mãe de Enrico de 5 anos, a criadora de conteúdo nasceu em Santa Rosa (RS) e mora no Rio de Janeiro. Ela participou do "BBB 14" (2014), "Power Couple Brasil 3" (2018), "Dancing Brasil" (2018) e "Troca de Esposas" (2023). Atualmente, trabalha como criadora de conteúdo nos segmentos de lifestyle, maternidade e wellness.

Murilo Dias: O modelo e influenciador ganhou notoriedade na mídia por participar dos programas "Soltos em Floripa", entre 2019 e 2021, e "A Grande Conquista", em 2023. Natural de Brasília, ele foi criado pela mãe e já trabalhou como garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

Tina Calamba: Natural de Huambo, na Angola, a modelo e jornalista de 33 anos mora atualmente em São Paulo. Conhecida pela participação no "BBB 23", ela, que é mãe de Raquel e Alana, já foi eleita Miss Benguela em 2012 e é autora Autora do livro "O Poder da Ousadia".