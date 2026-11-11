Corte em cena de sexo entre Mau Mau e Felipe sofreu críticas - Reprodução / TV Globo

Corte em cena de sexo entre Mau Mau e Felipe sofreu críticas Reprodução / TV Globo

Publicado 11/11/2026 10:14 | Atualizado 11/11/2026 10:22

A aguardada cena da primeira vez de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) em "Quem Ama Cuida" , exibida na noite de terça-feira (10) na TV Globo, foi criticada por internautas devido a um corte na sequência do momento de afeto do casal homoafetivo da trama.

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O irmão de Adriana (Leticia Colin) visitou a casa do namorado após a viagem de Fábia (Flávia Alessandra). Os personagens tomaram vinho e seguiram de mãos dadas em direção à cama. No instante em que o momento íntimo começaria, Mau Mau apaga a luz do quarto e a edição corta para uma cena de Adriana e Pedro (Chay Suede).

"A cena foi patética! E ficou pior com uma sequência envolvendo Pilar e Tom bem mais picante no mesmo capítulo. Lamentável o que 'Quem Ama Cuida' fez com o cena de sexo entre Mau Mau e Felipe", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Fiquei a semana toda esperando essa cena para ela não acontecer?", disparou outro. "Horrível! Criamos uma baita expectativa", lamentou um terceiro.

Ao longo do capítulo, o jovem vai até o apartamento da irmã e confirma que teve a primeira vez com Felipe. "No começo eu estava meio inseguro, sabia? Mas depois foi maravilhoso", contou Mau Mau. Em seguida, ele é questionado por Adriana se foi a primeira vez que fez sexo com alguém. "Eu fico com vergonha, para... também foi tudo novo, acho que por isso foi tão incrível".

Já na madrugada desta quarta-feira (11), João Victor Gonçalves se manifestou após receber um comentário negativo pela atuação na trama. "Nossa! As caras e bocas que esse ator faz me dão vergonha", opinou uma internauta. "É exatamente por isso que eu estou no maior produto na maior emissora do país! Quinze anos vivendo de atuar! Obrigado pela crítica, prometo fazer mais vezes", rebateu o artista.

AI MEU DEEEEEUS #QuemAmaCuida #TVGlobo https://t.co/oq1WcgsiLG — TV Globo (@tvglobo) November 11, 2026

Fim do relacionamento

Nos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida", o romance de Mau Mau e Felipe chegará ao fim. Otoniel (Tony Ramos), conhecido por seu comportamento preconceituoso, flagrará o neto dançando com Felipe na escola de Dora (Mariana Ximenes). O avô arma uma confusão no local e o filho de Fábia descobre que o namorado é irmão de Adriana, rival da família Brandão e acusada injustamente pela morte de Arthur (Antonio Fagundes).

Abalado com a revelação, o rapaz não consegue superar a quebra de confiança após saber do segredo escondido pelo parceiro. Mesmo com a irmã, Carolina (Mah Duarte), decidida a promover uma conversa entre os dois para tentar resolver o conflito, Felipe coloca um ponto final na relação, o que deixa Mau Mau desolado.