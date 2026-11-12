Fran Almeida é fazendeira pela segunda vez - Antonio Chahestian/RECORD

Fran Almeida é fazendeira pela segunda vez Antonio Chahestian/RECORD

Publicado 12/11/2026 07:02

Fran Almeida venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (11) em "A Fazenda 18" , da Record, e escapou da oitava roça da temporada. A ex-integrante do "BBB 14" levou a melhor em disputa contra Daniel e Murilo. Vetada, Tina não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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A dinâmica envolvia um jogo de boliche baseado na sorte. No cenário com uma grande rampa e obstáculos, os peões precisavam escolher a numeração de uma alavanca para definir a posição de lançamento das bolas ao longo de sete rodadas, somando pontos conforme o número de pinos derrubados.

A ex-BBB levou a melhor ao acumular 18 pontos e superou o influenciador, que fez 12 pontos, e o ator, que ficou na terceira colocação com apenas 8.

Formação da roça

Dono do chapéu de fazendeiro, Mayk indicou Murilo para o primeiro banco. "Tive vários embates na casa essa semana, mas acho que aqui a gente deve deixar o nosso ego guardadinho. Ontem tive uma conversa com o Lucas e foi interessante. Murilo é um dos meu embates e uma pessoa que não sentou na roça ainda. De um tempo pra cá, a gente tá se respeitando mais. Mas estamos em lados opostos da casa e é uma estratégia boa", justificou.

Na votação da casa, Daniel recebeu 6 e Ana Bruna 4. Serginho, um dos ganhadores da Prova de Fogo, ficou com a Chama Amarela e tinha o direito de anular o voto de quatro peões. Ele retirou somente dois recebidos por Erthal. Com o empate, o fazendeiro escolheu colocar o ator na berlinda, que puxou Tina da baia para o terceiro banco.

Alfredo, que ficou com a Chama Vermelha, escolheu dois peões para que o fazendeiro decidisse qual deles completaria o time de roceiros. O empresário optou por Fran e Thaíde. A ex-BBB sentou no quarto banco por ter vários desentendimentos com Mayk ao longo da temporada. Ela vetou Tina da chance de escapar da berlinda.

Os roceiros

Daniel Erthal: O ator e empresário de 44 anos integrou o elenco de novelas como "Da Cor do Pecado", "Malhação" e "Belíssima", da TV Globo. Já Record, trabalhou em "Bela a Feia", na versão brasileira de "Rebelde" e em "A Terra Prometida". Em 2024, viralizou nas redes sociais como vendedor ambulante.

Murilo Dias: O modelo e influenciador ganhou notoriedade na mídia por participar dos programas "Soltos em Floripa", entre 2019 e 2021, e "A Grande Conquista", em 2023. Natural de Brasília, ele foi criado pela mãe e já trabalhou como garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

Tina Calamba: Natural de Huambo, na Angola, a modelo e jornalista de 33 anos mora atualmente em São Paulo. Conhecida pela participação no "BBB 23", ela, que é mãe de Raquel e Alana, já foi eleita Miss Benguela em 2012 e é autora do livro "O Poder da Ousadia".